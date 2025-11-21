Нарушители противопожарного режима выплатили 4,8 млн тенге штрафов в Алматы

Заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Еркебулан Жуматаев рассказал о ситуации в природных массивах мегаполиса в период пожароопасного сезона.

По его словам, в зоне особого внимания находились 21,6 тысяч гектаров лесопокрытых территорий, при этом природных пожаров допущено не было.

Специалисты определили 34 участка с высоким риском возгорания сухостоя и камыша, где ежедневно проводился мониторинг. Для контроля были установлены три видеокамеры, две из которых выведены в пункт оперативного дежурства ДЧС.

За период пожароопасного сезона сотрудники ДЧС и полиции провели 146 рейдов, пресекли 169 розжигов костров и привлекли к ответственности 167 человек. Также спасатели осмотрели более 355 гектаров сухостепных территорий, а в микрорайоне Коктобе и ущелье Алма-Арасан осуществлялся механизированный дозор.

— За нарушения противопожарного режима 138 человек были оштрафованы по статье 410 КоАП на общую сумму 4,8 млн тенге, еще 16 человек привлечены по статье 336, также два человека привлечены по статье 505. Кроме того, сотрудники ППП выписали штрафов на 3,1 млн тенге, — сообщил Еркебулан Жуматаев.

По его словам, ДЧС Алматы продолжает усиливать профилактическую работу, особенно в местах массового отдыха и посещения туристов, проводятся регулярные рейды. Он призвал жителей соблюдать правила пожарной безопасности, так как любая неосторожность может привести к крупному возгоранию.

Напомним, 18 ноября в селе Алагабас Жетысайского района загорелся двухэтажный частный дом. В огне погибли 12 человек, в том числе девять детей, еще трое были эвакуированы в бессознательном состоянии.