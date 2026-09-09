Нарушения выявили в 29 роддомах Казахстана после проверки Минздрава

Министерство здравоохранения завершило проверку почти всех родильных домов в стране. Нарушения дезинфекционно-стерилизационного режима выявили в 29 медорганизациях, по итогам проверок выдано 81 санитарное предписание, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего специалисты проверили 82 из 84 организаций родовспоможения, в том числе 35 перинатальных центров и 47 родильных отделений.

В ходе проверок оценивались соблюдение требований инфекционной безопасности, качество стерилизации и дезинфекции, состояние вентиляции и водоснабжения, своевременность выявления инфекций, а также работа служб инфекционного контроля.

Кроме того, проводились лабораторные исследования, что позволило оценить не только документацию, но и фактические условия оказания медицинской помощи.

По итогам проверок выдано 81 санитарное предписание. Нарушения дезинфекционно-стерилизационного режима выявлены в 29 медицинских организациях. По фактам, требующим незамедлительного устранения рисков, приняты адресные меры реагирования.

Как будут устранять нарушения?

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев поручил региональным управлениям здравоохранения ежемесячно контролировать исполнение предписаний и привести санитарно-техническое состояние объектов родовспоможения в соответствие с установленными требованиями.

Также поручено усилить кадровое обеспечение служб инфекционного контроля, актуализировать программы профилактики инфекций и повысить персональную ответственность руководителей медицинских организаций.

— Наша задача — не просто зафиксировать нарушение и выдать предписание. Через месяц мы должны вернуться и увидеть конкретный результат. Если замечание выявлено, оно должно быть устранено. Безопасность пациента должна подтверждаться не отчетами, а реальными условиями оказания медицинской помощи, — подчеркнул Тимур Султангазиев.

Следующим этапом станут проверки детских больниц. После этого аналогичная работа будет проведена в организациях первичной медико-санитарной помощи.

Ранее сообщалось, что Минздрав проверит роддома Казахстана на соблюдение требований инфекционного контроля. Тогда в ведомстве отмечали, что проверки направлены на повышение безопасности матерей и новорожденных.

Также сообщалось, что в Казахстане меняют систему контроля за качеством медицинских услуг. Новая модель предусматривает более четкое распределение ответственности между медицинскими организациями, ФСМС и другими участниками системы.