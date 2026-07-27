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    69 перинатальных центров Казахстана проверят на соблюдение инфекционного контроля

    Министерство здравоохранения Казахстана до 15 августа проведет масштабную проверку всех 69 организаций родильных организаций страны, чтобы оценить соблюдение требований инфекционного контроля и повысить безопасность матерей и новорожденных, передает агентство Kazinform.

    69 перинатальных центров Казахстана проверят на соблюдение инфекционного контроля
    Фото: Freepik

    Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, соответствующее поручение дала министр здравоохранения Акмарал Альназарова в ходе аппаратного совещания, посвященного совершенствованию системы инфекционного контроля в медицинских организациях.

    В ведомстве отметили, что проверки будут направлены не на увеличение количества санкций, а на выявление и устранение возможных рисков, а также повышение качества медицинской помощи в организациях родовспоможения.

    — Главная задача системы инфекционного контроля — предупреждать риски, а не реагировать на их последствия. Каждый случай инфекции должен стать поводом для профессионального анализа и принятия решений, которые помогут повысить безопасность пациентов. Только открытый и объективный подход позволит совершенствовать качество медицинской помощи, — подчеркнула Акмарал Альназарова.

    В Минздраве подчеркнули, что по итогам проверок планируется пересмотреть подходы к расследованию случаев инфекций, актуализировать санитарные правила и проверочные листы государственного контроля с акцентом на профилактические меры.

    Также управлениям здравоохранения регионов поручено обеспечить медицинские организации необходимыми ресурсами для проведения дезинфекции и стерилизации, средствами индивидуальной защиты, современным оборудованием и одноразовыми расходными материалами, а также организовать системное обучение медицинских работников по вопросам инфекционного контроля.

    Отдельное внимание будет уделено борьбе с антибиотикорезистентностью. Комитет медицинского и фармацевтического контроля усилит контроль за соблюдением требований рецептурного отпуска антибактериальных препаратов, поскольку рациональное применение антибиотиков помогает снизить риск устойчивости микроорганизмов к лечению.

    По итогам проверок в регионах разработают дорожные карты по дальнейшему совершенствованию системы инфекционного контроля.

    Необходимо отметить, что профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, остается одним из ключевых показателей качества и безопасности медицинской помощи. Реализация комплекса принятых мер позволит повысить уровень защиты матерей и новорожденных, укрепить систему инфекционного контроля и повысить доверие граждан к отечественному здравоохранению, — говорится в сообщении. 

    Ранее сообщалось о том, как изменится оказание медицинской помощи в поликлиниках Казахстана с 3 августа. 

    Здравоохранение Акмарал Альназарова Профилактика Медицина Скорая помощь Минздрав РК
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор