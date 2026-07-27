Как изменится оказание медпомощи в поликлиниках Казахстана с 3 августа

Министерство здравоохранения Казахстана внесло изменения в правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях. Соответствующий приказ министра от 16 июля 2026 года вступает в силу с 3 августа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, специализированная медицинская помощь по-прежнему будет оказываться в виде консультативно-диагностической помощи, а также в условиях дневного и круглосуточного стационара на вторичном и третичном уровнях медицинской помощи.

Уточняется, что медицинские услуги могут предоставляться не только в организациях здравоохранения, но и на дому, при выезде мобильных бригад, в передвижных медицинских комплексах, медицинских поездах, травматологических пунктах, образовательных организациях, а также в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Одним из нововведений стало применение цифровых технологий при проведении инструментальных и диагностических исследований. Они будут использоваться для поддержки принятия врачебных решений.

Документ также уточняет объем специализированной помощи, оказываемой в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Так, в рамках ОСМС перечень услуг дополнен скрининговыми исследованиями, направленными на раннее выявление наследственных врожденных пороков и нарушений развития.

Кроме того, определены перечни специализированных медицинских услуг, оказываемых пациентам с социально значимыми заболеваниями, лицам, состоящим на динамическом наблюдении, а также пациентам, проходящим физическую медицинскую реабилитацию после хронических заболеваний.

Изменениями установлено, что результаты оказания специализированной помощи будут фиксироваться в медицинской информационной системе с указанием исхода завершенного случая. Среди возможных результатов — «здоров», «выздоровление», «улучшение», «без изменений», «ухудшение» или «смерть». Если лечение не завершено, в системе будет указываться статус «продолжает болеть».

Еще одно изменение касается направления пациентов на дополнительные обследования. В рамках одного завершенного случая профильный специалист сможет оформить направление на дополнительные консультативно-диагностические услуги, включая консультации до трех врачей разных специальностей при наличии медицинских показаний.

При этом расширены возможности самостоятельной записи пациентов к профильным специалистам без направления врача первичной медико-санитарной помощи. Записаться можно через регистратуру, call-центр медицинской организации, мобильные приложения медицинской информационной системы, а также через портал электронного правительства.

Медицинские организации обязаны размещать графики приема профильных специалистов в медицинской информационной системе не менее чем на 60 календарных дней вперед и своевременно обновлять сведения при изменении расписания.

Также закреплено требование о регистрации профильным специалистом результатов обследования, окончательного диагноза и индивидуального плана лечения пациента в медицинской информационной системе. При отсутствии технической возможности документацию разрешается временно вести в бумажном виде с последующим внесением данных в электронную систему не позднее одного месяца.

Приказ вводится в действие с 3 августа 2026 года.

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