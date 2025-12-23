Нарушения при освоении бюджетных средств выявили в Атырауской области

По результатам камерального контроля, проведенного департаментом внутреннего государственного аудита по Атырауской области, выявлены нарушения на общую сумму 358,2 млн тенге.

В связи с этим направлено 58 уведомлений о необходимости их устранения. Аудит охватил период с 1 июля по 30 ноября 2025 года. В ходе проверки установлено, что в ряде закупочных процедур не соблюдались требования законодательства. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента Зоя Сапарова.

Большая часть нарушений зафиксирована при закупках, проведенных способом запроса ценовых предложений. По данному направлению отправлено 38 уведомлений, а объем финансовых нарушений составил 178,3 млн тенге, что соответствует 49,78% от общей суммы выявленных нарушений.

Также выявлены недостатки и при использовании других способов закупок. В частности, при закупках из одного источника (прямое заключение договора) направлено 13 уведомлений, сумма нарушений составила 138,1 млн тенге.

По дополнительным соглашениям зарегистрировано шесть уведомлений на общую сумму 14,5 млн тенге.

В рамках конкурсов и аукционов выявлено одно нарушение на сумму 27,2 млн тенге.

По данным департамента внутреннего государственного аудита, по всем направленным уведомлениям проведены работы по устранению нарушений и приведению закупочных процедур в соответствие с требованиями законодательства.

