    19:00, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Нарушения почти на 12 млрд тенге выявили аудиторы в Жамбылской области

    Проверки показали, что финансовые и процедурные нарушения были зафиксированы практически во всех обследованных организациях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    По итогам 2025 года департаментом внутреннего государственного аудита по Жамбылской области проведено 45 аудиторских мероприятий. В 44 случаях были выявлены нарушения на общую сумму 11,832 млрд тенге.

    Наибольшая часть нарушений относится к финансовым — 5,7 млрд тенге. Из этой суммы 55,3 млн тенге подлежали возмещению в бюджет, при этом уже фактически возвращено 33,1 млн тенге, что составляет почти 60 процентов. Еще 939,2 млн тенге подлежали восстановлению, и из них более 827 млн тенге были восстановлены за счет выполненных работ и оказанных услуг.

    Значительный объем нарушений выявлен и в сфере бухгалтерского учета — 4,7 млрд тенге. Кроме того, аудиторы зафиксировали процедурные нарушения на сумму свыше 13 млрд тенге, в том числе при проведении государственных закупок.

    Основная доля финансовых нарушений пришлась на плановые проверки объектов государственного аудита — более 3,4 млрд тенге. Еще свыше 1,6 млрд тенге нарушений выявлены по обращениям юридических и физических лиц.

    Материалы по ряду выявленных фактов направлены в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения.

    Ранее на заседании Высшей аудиторской палаты  были рассмотрены итоги аудита эффективности использования государственных средств и активов, проведенного в Жамбылской области.

