Нарушения обнаружили в восьми районных отделах соцзащиты Жамбылской области

Одному из жителей Жамбылской области кресло-коляску выдали лишь после вмешательства проверяющих, а в другом районе незаконно предоставлялись услуги социального работника, передает корреспондент агентства Kazinform.

За первое полугодие департамент Комитета труда и социальной защиты по Жамбылской области совместно с органами прокуратуры провел 11 проверок. Нарушения выявили в работе восьми районных отделов занятости и социальных программ.

— В Жуалынском районе после нашего вмешательства человек с инвалидностью I группы получил положенное ему кресло-коляску, которого он необоснованно долго ждал. В Сарысуском районе пресечено незаконное предоставление услуг социального работника, что обеспечило экономию бюджетных средств и восстановило справедливость в отношении тех, кто действительно нуждается в уходе, — сказал руководитель департамента Аслан Оразбеков.

Детали произошедшего в ведомстве не разглашают, поэтому неизвестно как долго человек ждал обещанное кресло-коляску и сколько времени соцработник оказывала незаконные услуги. Также в департаменте не рассказали о привлечении ответственных сотрудников к дисциплинарной или административной ответственности.

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