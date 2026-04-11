35 поставщиков исключили с портала соцуслуг в Шымкенте

Платформа работает в Казахстане с 2021 года и позволяет людям с инвалидностью оформлять заказы на технические средства и реабилитационную помощь онлайн, без визитов в учреждения и с возможностью самостоятельно выбирать поставщика.

В стране на портале социальных услуг зарегистрировано 2117 поставщиков, из них 59 работают в Шымкенте. 31 компания поставляет технические средства реабилитации, 22 специалиста оказывают услуги сурдоперевода и индивидуального помощника, еще шесть организаций работают в сфере санаторно-курортного лечения.

Не все участники соблюдали условия работы на Портале. Проверки выявили систематические нарушения договорных обязательств. В итоге 35 компаний исключили из числа поставщиков, еще трое сами отказались от работы.

Нарушения обнаружили и в качестве поставок. У компаний «Исток аудио», «Ерден инва», «Манас инва» и «Байтас инва» продукция не соответствовала требованиям установленного классификатора. Материалы передали в суд и уполномоченные органы.

— С пользователями на Портале выстроена обратная связь. Девяноста гражданам разъяснили порядок подачи заявок, возможности выбора и их права. Также внесены предложения по пересмотру индивидуальных программ реабилитации для граждан, признанных судом недееспособными, — сообщила руководитель городского управления занятости и социальной защиты Жанат Утебаева.

В профильный департамент направили предложения исключить 40 человек из программ санаторно-курортного лечения и 18 из услуг индивидуального помощника.

В Минтруда РК ранее сообщили, что правила работы на Портале планируют обновить. Изменения затронут все направления, включая перевозку людей с инвалидностью на инватакси.

С начала года в Казахстане оказано более 111 тысяч услуг.