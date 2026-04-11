35 поставщиков исключили с портала соцуслуг в Шымкенте
По итогам проверок доступ к порталу социальных услуг закрыли для 35 компаний, еще три прекратили работу добровольно, передает корреспондент агентства Kazinform.
Платформа работает в Казахстане с 2021 года и позволяет людям с инвалидностью оформлять заказы на технические средства и реабилитационную помощь онлайн, без визитов в учреждения и с возможностью самостоятельно выбирать поставщика.
В стране на портале социальных услуг зарегистрировано 2117 поставщиков, из них 59 работают в Шымкенте. 31 компания поставляет технические средства реабилитации, 22 специалиста оказывают услуги сурдоперевода и индивидуального помощника, еще шесть организаций работают в сфере санаторно-курортного лечения.
Не все участники соблюдали условия работы на Портале. Проверки выявили систематические нарушения договорных обязательств. В итоге 35 компаний исключили из числа поставщиков, еще трое сами отказались от работы.
Нарушения обнаружили и в качестве поставок. У компаний «Исток аудио», «Ерден инва», «Манас инва» и «Байтас инва» продукция не соответствовала требованиям установленного классификатора. Материалы передали в суд и уполномоченные органы.
— С пользователями на Портале выстроена обратная связь. Девяноста гражданам разъяснили порядок подачи заявок, возможности выбора и их права. Также внесены предложения по пересмотру индивидуальных программ реабилитации для граждан, признанных судом недееспособными, — сообщила руководитель городского управления занятости и социальной защиты Жанат Утебаева.
В профильный департамент направили предложения исключить 40 человек из программ санаторно-курортного лечения и 18 из услуг индивидуального помощника.
В Минтруда РК ранее сообщили, что правила работы на Портале планируют обновить. Изменения затронут все направления, включая перевозку людей с инвалидностью на инватакси.
С начала года в Казахстане оказано более 111 тысяч услуг.