Минтруда РК вводит новые требования к товарам и услугам на портале социальных услуг

По новым требованиям, все товары на Портале должны иметь идентификационные коды из Национального каталога товаров. Это позволит стандартизировать их типы, проследить путь изделия от поставщика до получателя и исключить фиктивные сделки.

Нововведение обеспечит единый и достоверный учет товаров, повысит контроль за их качеством и происхождением, создаст равные условия для всех поставщиков и защитит рынок от несертифицированной продукции.

Также поставщики должны будут предоставлять информативное текстовое описание товара: его назначение, функционал и технические параметры. Наличие такого описания станет одним из критериев оценки комиссии для допуска товара на Портал. Это особенно важно для людей с нарушениями зрения, чтобы они могли получить полную и достоверную информацию о товарах.

Изменения направлены на интеграцию Портала социальных услуг с Национальным каталогом товаров, который начал работу с 1 января 2026 года как единая платформа для стандартизации товарных данных в Казахстане.

Проект приказа размещен для публичного обсуждения до 2 февраля 2026 года.

