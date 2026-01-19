РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:56, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Минтруда РК вводит новые требования к товарам и услугам на портале социальных услуг

    Министерство труда и социальной защиты населения РК обновляет правила регистрации поставщиков товаров и услуг на портале социальных услуг. Нововведения коснутся всех категорий, включая перевозку лиц с инвалидностью на инватакси, передает агентство Kazinform.

    Еще две госуслуги, связанные с недееспособными лицами, оцифровали в Казахстане
    Фото: МТСЗН

    По новым требованиям, все товары на Портале должны иметь идентификационные коды из Национального каталога товаров. Это позволит стандартизировать их типы, проследить путь изделия от поставщика до получателя и исключить фиктивные сделки.

    Нововведение обеспечит единый и достоверный учет товаров, повысит контроль за их качеством и происхождением, создаст равные условия для всех поставщиков и защитит рынок от несертифицированной продукции.

    Также поставщики должны будут предоставлять информативное текстовое описание товара: его назначение, функционал и технические параметры. Наличие такого описания станет одним из критериев оценки комиссии для допуска товара на Портал. Это особенно важно для людей с нарушениями зрения, чтобы они могли получить полную и достоверную информацию о товарах.

    Изменения направлены на интеграцию Портала социальных услуг с Национальным каталогом товаров, который начал работу с 1 января 2026 года как единая платформа для стандартизации товарных данных в Казахстане.

    Проект приказа размещен для публичного обсуждения до 2 февраля 2026 года.

    Ранее мы писали, будут ли штрафовать предпринимателей за торговлю без регистрации товара в Нацкаталоге.

