    Будут ли штрафовать предпринимателей за торговлю без регистрации товара в Нацкаталоге

    В Министерстве торговли и интеграции РК пояснили, что никаких мер ответственности за несвоевременную регистрацию товара в Национальном каталоге товаров или торговлю без NTIN не предусмотрено, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay

    Обязательность присвоения уникального 13-значного кода NTIN для производителей и импортеров вводится с 1 января 2026 года.

    — Никакой ответственности у нас не предусмотрено. С 1 января наступает именно обязательность введения производителями и импортерами этих NTIN и создание карточек товаров, — уточнил вице-министр Асет Нусупов на брифинге в СЦК.

    Он напомнил, что ранее разрозненность классификаторов приводила к ошибкам, дублированию сведений, замедлению процессов и сложности в прослеживаемости товаров.

    — Мы создаем единый «цифровой паспорт» товара с названием, составом, характеристиками, производителем и уникальным National Trade Item Number (NTIN). НКТ создается не как инструмент контроля, а как инструмент удобства для бизнеса, — отметил вице-министр.

    Ранее в Минторговли ответили на частые вопросы предпринимателей о Национальном каталоге товаров и о том, как зарегистрировать в нем продукцию.

    Адия Абубакир
