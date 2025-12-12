Будут ли штрафовать предпринимателей за торговлю без регистрации товара в Нацкаталоге

Обязательность присвоения уникального 13-значного кода NTIN для производителей и импортеров вводится с 1 января 2026 года.

— Никакой ответственности у нас не предусмотрено. С 1 января наступает именно обязательность введения производителями и импортерами этих NTIN и создание карточек товаров, — уточнил вице-министр Асет Нусупов на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что ранее разрозненность классификаторов приводила к ошибкам, дублированию сведений, замедлению процессов и сложности в прослеживаемости товаров.

— Мы создаем единый «цифровой паспорт» товара с названием, составом, характеристиками, производителем и уникальным National Trade Item Number (NTIN). НКТ создается не как инструмент контроля, а как инструмент удобства для бизнеса, — отметил вице-министр.

Ранее в Минторговли ответили на частые вопросы предпринимателей о Национальном каталоге товаров и о том, как зарегистрировать в нем продукцию.