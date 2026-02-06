РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:11, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Формально работает, фактически пустует: прокуратура проверила центр для детей с инвалидностью в Атырауской области

    Прокуратура Индерского района Атырауской области выявила серьезные нарушения в сфере оказания специальных социальных услуг и обеспечения доступа к объектам инфраструктуры и транспорта для людей с ограниченными возможностями, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

    Фото: Минтруда и соцзащиты населения РК

    Проверка показала, что государственная поддержка зачастую оказывалась формально. В центре внимания надзорного органа оказалась организация полустационарного типа, где функционирует отделение дневного пребывания. Как выяснилось, требования Социального кодекса грубо игнорировались.

    — В ходе визуального осмотра зафиксирована парадоксальная ситуация: в профильной организации, предназначенной для поддержки детей, не оказалось ни одного подопечного. В указанный период услуги детям с ограниченными возможностями не оказывались вовсе. Ответственные лица объяснили «паузу» в работе отсутствием помещений. Пока чиновники разбирались с бумагами и определялись с местом, дети оставались без необходимой реабилитации и ухода, — говорится в сообщении.

    Кроме того, результаты проверки инфраструктуры поселка Индербор оказались еще более удручающими. Прокуроры констатировали недоступность отдельных объектов для людей с ограниченными возможностями.

    По результатам проверок нарушения устранены, за допущенные нарушения аким поселка Индербор и руководитель организации привлечены к административной ответственности, а заместитель районного акима, который курирует эту сферу, и начальник отдела социальных программ — к дисциплинарной ответственности.

    Защищены права 19 детей с ограниченными возможностями.

    Ранее сообщалось, что прокуратура Акмолинской области вернула незаконно удержанные налоги лицам с инвалидностью.

    Атырауская область Прокуратура Лица с инвалидностью
