Нарушения на два триллиона тенге выявила ВАП в текущем году

— В текущем году мы завершили 32 аудита, в прошлом году было 27. По итогам аудитов мы охватили 70 с лишним триллионов тенге средств, выявили чуть больше двух триллионов тенге различных нарушений. В том числе, примерно, около 500 миллиардов финансовых нарушений и чуть больше 1,5 триллиона тенге — это неэффективное использование и планирование бюджетных средств, — сообщил он на брифинге в Мажилисе.

Он добавил, что отчеты по итогам аудитов публикуются на сайте ВАП.

— В текущем году 193 физических и юридических лица были привлечены к административной ответственности. 204 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. 70 материалов, которые имеют признаки уголовного правонарушения, было решено передать в правоохранительные органы. Из них 44 мы уже передали и 26 находятся на стадии передачи, — дополнил Алихан Смаилов.

Напомним, высшая аудиторская палата провела аудит эффективности мер государственной поддержки предпринимательства. Итоги проверки сегодня в ходе заседания Мажилиса озвучил Алихан Смаилов.