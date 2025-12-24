РУ
    15:53, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Нарушения на два триллиона тенге выявила ВАП в текущем году

    32 аудита завершила Высшая аудиторская палата в этом году, сообщил ее председатель Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Карагандинской области открыты два новых медпункта, построенных за счет средств, возвращенных государству
    Фото: ВАП

    — В текущем году мы завершили 32 аудита, в прошлом году было 27. По итогам аудитов мы охватили 70 с лишним триллионов тенге средств, выявили чуть больше двух триллионов тенге различных нарушений. В том числе, примерно, около 500 миллиардов финансовых нарушений и чуть больше 1,5 триллиона тенге — это неэффективное использование и планирование бюджетных средств, — сообщил он на брифинге в Мажилисе. 

    Он добавил, что отчеты по итогам аудитов публикуются на сайте ВАП.

    — В текущем году 193 физических и юридических лица были привлечены к административной ответственности. 204 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. 70 материалов, которые имеют признаки уголовного правонарушения, было решено передать в правоохранительные органы. Из них 44 мы уже передали и 26 находятся на стадии передачи, — дополнил Алихан Смаилов.

    Напомним, высшая аудиторская палата провела аудит эффективности мер государственной поддержки предпринимательства. Итоги проверки сегодня в ходе заседания Мажилиса озвучил Алихан Смаилов.

    Карина Кущанова
