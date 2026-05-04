Нарушения на 80 млн тенге при строительстве больницы выявили в Степногорске

Прокуратура города Степногорска провела проверку соблюдения законодательства при строительстве операционного блока в Степногорской многопрофильной городской больнице.

— В ходе проверки выявлены нарушения строительных норм со стороны подрядчика, что привело к некачественному выполнению работ и необоснованным выплатам бюджетных средств. Нарушения стали возможны из-за отсутствия должного контроля со стороны технического и авторского надзора, а также заказчика. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора договор с подрядчиком расторгнут, — сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

Заказчик после проверки подал иск в суд о возврате 80 млн тенге бюджетных средств. Два должностных лица Управления здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время принимаются меры по определению нового подрядчика и завершению строительства объекта в кратчайшие сроки, отметили в прокуратуре области.

Вопросы законности и эффективного использования бюджетных средств находятся на постоянном контроле прокуратуры.

