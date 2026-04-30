Обманул инвестора на 3,5 млрд тенге: казахстанского предпринимателя осудили за мошенничество

Генеральной прокуратурой завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в отношении швейцарского инвестора Корнелии Люк Ярчик, на сумму 3,5 миллиарда тенге, передает Kazinform.

Установлено, что в сентябре 2016 года казахстанский предприниматель, используя поддельные документы, незаконно реализовал 80% доли в ТОО «УК Ринком», принадлежавшей швейцарскому инвестору, за 63 млн тенге.

Предприятие занималось развитием железорудного месторождения в области Улытау.

Приговором суда от гражданин М. осужден по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (мошенничество в особо крупном размере) к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем.

Гражданский иск иностранного инвестора на сумму 3,5 миллиардов тенге удовлетворен в полном объеме.

Генеральной прокуратурой обеспечено всестороннее, объективное и качественное расследование, в результате чего нарушенные права иностранного инвестора восстановлены, добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.

