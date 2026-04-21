Более тысячи незаконных проверок инвесторов пресекли в Казахстане
В качестве основных проблем, с которыми сталкиваются инвесторы в Казахстане Генеральная прокуратура назвала несогласованность госорганов, задержки сроков, сложности с выделением земли и получением разрешительных документов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам заместителя председателя комитета по защите прав инвесторов Генпрокуратуры Азамата Дюсембекова, прокурорский фильтр с декабря 2025 года защитил права более 1000 инвесторов.
— Эти инвесторы даже, возможно, об этом и не знают, потому что прокурорский фильтр без ведома инвестора не допускает в их бизнес необоснованные проверки, иски, административное производство. Поэтому около тысячи таких неправомерных попыток войти с проверками в бизнес было предотвращено, — сообщил он в кулуарах казахстанско-итальянского форума по цепочкам поставок.
Он отметил, что наиболее распространены организационные проблемы — задержки сроков, вопросы с выделением земли, согласованием технических условий и получением разрешительных документов.
— Речь идет не о системных или законодательных проблемах, а об организационных проблемах, когда разные уполномоченные органы, выполняя свои функции, не могут скоординироваться между собой. И получается такая проблема, что он должен идти сначала к одному госоргану согласовывать, а второй госорган, допустим, не зная решения первого, не согласовывает, — пояснил он.
В Генпрокуратуре отметили, что такие случаи отслеживаются в режиме реального времени через Национальную цифровую инвестиционную платформу. Возникающие проблемы прокуроры стараются решать без вовлечения инвестора.
Кроме того, сопровождение проектов продолжается и после их запуска, чтобы обеспечить стабильную работу бизнеса.
— Такой подход уже позволил в этом году защитить права порядка 600 инвесторов, устраняя административный барьер, — уточнил Дюсембеков.
В числе инструментов защиты прав инвесторов — индивидуальное сопровождение, экспертный совет и комиссия по досудебному урегулированию споров между государством и бизнесом.
По данным ведомства, в реестре инвесторов Казахстана зарегистрировано около трех тысяч проектов на сумму 100 трлн тенге.
Ранее в Генпрокуратуре сообщили, за два года при поддержке ведомства объем инвестиционных соглашений вырос в 15 раз — до 100 млрд долларов.