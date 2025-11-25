Нарушение санитарных норм в детсаду в Павлодарской области: сотрудников отстранили от работы
Санврачи выявили нарушение санитарных норм в яслях-саду «Балдаурен», в частности, по хранению продуктов, маркировке инструментов, а также режиму дезинфекции, передает корреспондент агентства Kazinform.
По предварительным данным, у воспитанников детского сада «Балдаурен» в Щербкатинском районе, оказавшихся в больнице, заражение из-за какого-либо пищевого отравления не подтверждено.
— Диагнозы «неуточненный гастроэнтерит, инфекционный колит и др.», предварительно поставленные детям, не подтверждены. Им были поставлены диагнозы «неопределенное функциональное нарушение пищеварения и ротавирусный энтерит», — сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Замзагуль Досжанова.
Между тем, специалисты установили в детском саду нарушение некоторых санитарных норм. В частности, выявлены проблемы с хранением продуктов питания, дезинфекционным режимом.
— Оказалось, есть сотрудники, которые своевременно не прошли медосмотр. Они были временно отстранены от работы. Проверочные мероприятия еще не завершены, — добавила Змзагуль Дощанова.
Напомним, 7 ноября трое воспитанников сельского детского сада попали в инфекционную больницу, еще четверо остались под наблюдением дома.