РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:35, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Нарушение санитарных норм в детсаду в Павлодарской области: сотрудников отстранили от работы

    Санврачи выявили нарушение санитарных норм в яслях-саду «Балдаурен», в частности, по хранению продуктов, маркировке инструментов, а также режиму дезинфекции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    детсад
    Фото: прокуратура Астаны

    По предварительным данным, у воспитанников детского сада «Балдаурен» в Щербкатинском районе, оказавшихся в больнице, заражение из-за какого-либо пищевого отравления не подтверждено.

    — Диагнозы «неуточненный гастроэнтерит, инфекционный колит и др.», предварительно поставленные детям, не подтверждены. Им были поставлены диагнозы «неопределенное функциональное нарушение пищеварения и ротавирусный энтерит», — сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Замзагуль Досжанова.

    Между тем, специалисты установили в детском саду нарушение некоторых санитарных норм. В частности, выявлены проблемы с хранением продуктов питания, дезинфекционным режимом.

    — Оказалось, есть сотрудники, которые своевременно не прошли медосмотр. Они были временно отстранены от работы. Проверочные мероприятия еще не завершены, — добавила Змзагуль Дощанова.

    Напомним, 7 ноября трое воспитанников сельского детского сада попали в инфекционную больницу, еще четверо остались под наблюдением дома. 

    Теги:
    Отравление Детсады Регионы Казахстана Дети Питание Павлодарская область Дошкольное образование
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают