Нарушение санитарных норм в детсаду в Павлодарской области: сотрудников отстранили от работы

По предварительным данным, у воспитанников детского сада «Балдаурен» в Щербкатинском районе, оказавшихся в больнице, заражение из-за какого-либо пищевого отравления не подтверждено.

— Диагнозы «неуточненный гастроэнтерит, инфекционный колит и др.», предварительно поставленные детям, не подтверждены. Им были поставлены диагнозы «неопределенное функциональное нарушение пищеварения и ротавирусный энтерит», — сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Замзагуль Досжанова.

Между тем, специалисты установили в детском саду нарушение некоторых санитарных норм. В частности, выявлены проблемы с хранением продуктов питания, дезинфекционным режимом.

— Оказалось, есть сотрудники, которые своевременно не прошли медосмотр. Они были временно отстранены от работы. Проверочные мероприятия еще не завершены, — добавила Змзагуль Дощанова.

Напомним, 7 ноября трое воспитанников сельского детского сада попали в инфекционную больницу, еще четверо остались под наблюдением дома.