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Народные сказки этносов Казахстана доступны в YouTube

27 Января 2022 16:41
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Народные сказки этносов Казахстана доступны в YouTube

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан впервые издан Сборник народных сказок этносов Казахстана «Қазақстан халқы ертегілері». Этот сборник выпущен в двух томах на государственном языке и предназначен для детей 4-7 и 8-11 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу на пресс-службу РГУ «Қоғамдық келісім» МИОР РК.

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В книгу вошли 114 народных сказок 25 крупных этносов страны, среди которых сказки русского, узбекского, корейского, немецкого, чеченского, ингушского и других этносов.

В рамках развития проекта силами РГУ «Қоғамдық келісім» при поддержке общественных активистов запущен аудиоподкаст «Ертегілер әлемі», в рамках которого осуществляется озвучивание сказок, а их аудиоверсии размещаются в YouTube и на популярных аудио-площадках, действующих на базе iOS и Android.

На данный момент уже опубликованы четыре аудиозаписи сказок.

Казахская народная сказка:

https://youtu.be/3XDParczu6g

Кыргызская народная сказка:

https://youtu.be/Q3B3eMwA2i8

Турецкая народная сказка:

https://youtu.be/iO1M7AZxyB4

Немецкая народная сказка:

https://youtu.be/u65pUdp3UXQ


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