Народные сказки этносов Казахстана доступны в YouTube
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан впервые издан Сборник народных сказок этносов Казахстана «Қазақстан халқы ертегілері». Этот сборник выпущен в двух томах на государственном языке и предназначен для детей 4-7 и 8-11 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу на пресс-службу РГУ «Қоғамдық келісім» МИОР РК.
В книгу вошли 114 народных сказок 25 крупных этносов страны, среди которых сказки русского, узбекского, корейского, немецкого, чеченского, ингушского и других этносов.
В рамках развития проекта силами РГУ «Қоғамдық келісім» при поддержке общественных активистов запущен аудиоподкаст «Ертегілер әлемі», в рамках которого осуществляется озвучивание сказок, а их аудиоверсии размещаются в YouTube и на популярных аудио-площадках, действующих на базе iOS и Android.
На данный момент уже опубликованы четыре аудиозаписи сказок.
Казахская народная сказка:
Кыргызская народная сказка:
Турецкая народная сказка:
Немецкая народная сказка:
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