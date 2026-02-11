«Народной Конституцией» назвал Карин проект нового Основного закона страны

Он напомнил, что текст новой Конституции, подготовленный на основе полугодового общественного обсуждения, был опубликован в средствах массовой информации и в интернете две недели назад.

— С момента представления проекта в обществе развернулась активная и всесторонняя дискуссия. За это время поступило около 10 тысяч предложений от граждан. Это свидетельствует о том, что новая редакция прошла широкое обсуждение, вызвала большой интерес со стороны общества и активное участие граждан, — отметил Карин.

По его словам, на основе поступивших предложений после публикации проекта были внесены дополнительные нормы, а также другие редакционные и стилистические изменения.

— Таким образом, на основе принципа Президента «Слышащее государство» была налажена обратная связь с обществом. Предложения и замечания граждан максимально учитывались. То есть все системные предложения нашли отражение в тексте Конституции. Поэтому с учётом открытости работы Комиссии по конституционной реформе, в которую вошли 130 человек из разных регионов и сфер, а также с учетом содержательных предложений тысяч граждан, можно с полным основанием назвать подготовленный проект новой Конституции «Народной Конституцией», — сказал госсоветник.

Он добавил, что в будущем, если новая Конституция будет принята на референдуме при поддержке граждан, она станет не только правовым документом, но и основой общественного единства с точки зрения национальных ценностей.