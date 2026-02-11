«Народной Конституцией» назвал Карин проект нового Основного закона страны
Около 10 тысяч предложений от казахстанцев поступило по проекту новой Конституции РК, сообщил Государственный советник Ерлан Карин, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он напомнил, что текст новой Конституции, подготовленный на основе полугодового общественного обсуждения, был опубликован в средствах массовой информации и в интернете две недели назад.
— С момента представления проекта в обществе развернулась активная и всесторонняя дискуссия. За это время поступило около 10 тысяч предложений от граждан. Это свидетельствует о том, что новая редакция прошла широкое обсуждение, вызвала большой интерес со стороны общества и активное участие граждан, — отметил Карин.
По его словам, на основе поступивших предложений после публикации проекта были внесены дополнительные нормы, а также другие редакционные и стилистические изменения.
— Таким образом, на основе принципа Президента «Слышащее государство» была налажена обратная связь с обществом. Предложения и замечания граждан максимально учитывались. То есть все системные предложения нашли отражение в тексте Конституции. Поэтому с учётом открытости работы Комиссии по конституционной реформе, в которую вошли 130 человек из разных регионов и сфер, а также с учетом содержательных предложений тысяч граждан, можно с полным основанием назвать подготовленный проект новой Конституции «Народной Конституцией», — сказал госсоветник.
Он добавил, что в будущем, если новая Конституция будет принята на референдуме при поддержке граждан, она станет не только правовым документом, но и основой общественного единства с точки зрения национальных ценностей.