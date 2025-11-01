«Народный юрист»: более 1000 шымкентцев получили бесплатные консультации

Посетители получили бесплатные юридические консультации от ведущих специалистов и смогли получить конкретные ответы на волнующие их вопросы.

Фото: УВП г.Шымкент

Проект «Народный юрист» стал востребованной и эффективной площадкой для повышения правовой грамотности и оказания правовой поддержки гражданам. С 2016 года акция проводится по всей республике, и в ее рамках гражданам бесплатно консультируют квалифицированные юристы и руководители государственных органов.

Фото: УВП г.Шымкент

— Как говорил древнегреческий философ Платон: «Сильное государство начинается с защищенных граждан». Поэтому сегодня на одной площадке собрались представители всех государственных и правоохранительных органов, чтобы оказать бесплатную и доступную юридическую помощь каждому, — подчеркнул прокурор Шымкента Габит Муканов.

Фото: УВП г.Шымкент

В ходе акции более 1000 жителей Шымкента получили бесплатные консультации по вопросам семейного, трудового, земельного, гражданского и административного законодательства.

Фото: УВП г.Шымкент

Кроме того, гражданам были разъяснены пути защиты своих прав, порядок обращения в государственные органы и возможности получения бесплатной юридической помощи.

Фото: УВП г.Шымкент

Отмечается, что республиканская акция «Народный юрист» продолжит свою работу, реализуя инициативы, направленные на повышение правовой грамотности граждан, укрепление принципов справедливости и верховенства закона.