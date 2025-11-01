РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:21, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    «Народный юрист»: более 1000 шымкентцев получили бесплатные консультации

    Сегодня в городе Шымкент состоялась республиканская акция «Народный юрист», направленная на повышение правовой грамотности населения и оказание гражданам бесплатной юридической помощи, передает агентство Kazinform.

    л
    Фото: УВП г.Шымкент

    Посетители получили бесплатные юридические консультации от ведущих специалистов и смогли получить конкретные ответы на волнующие их вопросы.

    л
    Фото: УВП г.Шымкент

    Проект «Народный юрист» стал востребованной и эффективной площадкой для повышения правовой грамотности и оказания правовой поддержки гражданам. С 2016 года акция проводится по всей республике, и в ее рамках гражданам бесплатно консультируют квалифицированные юристы и руководители государственных органов.

    л
    Фото: УВП г.Шымкент

    — Как говорил древнегреческий философ Платон: «Сильное государство начинается с защищенных граждан». Поэтому сегодня на одной площадке собрались представители всех государственных и правоохранительных органов, чтобы оказать бесплатную и доступную юридическую помощь каждому, — подчеркнул прокурор Шымкента Габит Муканов. 

    л
    Фото: УВП г.Шымкент

    В ходе акции более 1000 жителей Шымкента получили бесплатные консультации по вопросам семейного, трудового, земельного, гражданского и административного законодательства.

    л
    Фото: УВП г.Шымкент

    Кроме того, гражданам были разъяснены пути защиты своих прав, порядок обращения в государственные органы и возможности получения бесплатной юридической помощи.

    л
    Фото: УВП г.Шымкент

    Отмечается, что республиканская акция «Народный юрист» продолжит свою работу, реализуя инициативы, направленные на повышение правовой грамотности граждан, укрепление принципов справедливости и верховенства закона.

    Гульжан Тасмаганбетова
