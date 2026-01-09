«Наркорасследование» среди турецких знаменитостей продолжается: Фатих на свободе

В рамках расследования о незаконном обороте и употреблении наркотиков среди известных персон Турции суд по уголовным делам постановил арестовать 19 человек, ранее направленных под стражу.

В то же время актер Догукан Гюнгёр из турецкого сериала «Клюквенный щербет» был освобожден без дополнительных мер — сыграло роль уже действующее у него ограничение на выезд за границу.

Всего по делу проходят 26 человек. Среди арестованных — владельцы отелей, актеры, блогеры Бурак Алтындаг и Чейда Эрсой, известная как одна из «гламурных сестричек» (тур.: «ciciş kardeşler»).

Еще несколько фигурантов получили меру пресечения в виде домашнего ареста, а часть из них — как и Гюнгёр (он же Фатих) — освобождены под действующие ограничения.

Расследование продолжается и остается одним из самых обсуждаемых скандалов последних дней в Турции.

