    05:06, 09 Январь 2026 | GMT +5

    «Наркорасследование» среди турецких знаменитостей продолжается: Фатих на свободе

    В резонансном деле о наркотиках, затронувшем светскую и медийную элиту Турции, арестовано 19 человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: www.haberturk.com

    В рамках расследования о незаконном обороте и употреблении наркотиков среди известных персон Турции суд по уголовным делам постановил арестовать 19 человек, ранее направленных под стражу.

    В то же время актер Догукан Гюнгёр из турецкого сериала «Клюквенный щербет» был освобожден без дополнительных мер — сыграло роль уже действующее у него ограничение на выезд за границу.

    Всего по делу проходят 26 человек. Среди арестованных — владельцы отелей, актеры, блогеры Бурак Алтындаг и Чейда Эрсой, известная как одна из «гламурных сестричек» (тур.: «ciciş kardeşler»).

    Еще несколько фигурантов получили меру пресечения в виде домашнего ареста, а часть из них — как и Гюнгёр (он же Фатих) — освобождены под действующие ограничения.

    Расследование продолжается и остается одним из самых обсуждаемых скандалов последних дней в Турции.

    Ранее мы писали о том, что звезду турецкого сериала «Клюквенный щербет» задержали.

    Теги:
    Турция Новости кино Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
