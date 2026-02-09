Нарколаборатории «синтетики» ликвидировали в двух областях Казахстана

Как сообщили в МВД, первую подпольную лабораторию выявили в Талдыкоргане. Она располагалась в частном доме на окраине города. По данному факту задержан 30-летний мужчина, который, по данным следствия, организовал масштабное производство синтетических наркотических веществ.

С места происшествия изъято около 20 килограммов мефедрона, лабораторное оборудование, магнитные мешалки, пластиковые канистры с химическими реагентами, а также порядка 800 килограммов прекурсоров.

Фото: МВД РК

Вторая нарколаборатория была обнаружена в Карасайском районе Алматинской области. Задержаны 25-летний мужчина и его сожительница, причастные к организации незаконного наркопроизводства. В доме изъято 1,5 килограмма мефедрона, лабораторное оборудование и 20 литров прекурсоров.

По обоим фактам начаты досудебные расследования по части 3 статьи 297-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

— Организация и функционирование подпольных нарколабораторий представляет особую общественную опасность. Правоохранители продолжат системную работу по выявлению и пресечению каналов производства синтетических наркотиков на территории страны, — отметил председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Мейрхан.

