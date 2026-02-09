РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:13, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Нарколаборатории «синтетики» ликвидировали в двух областях Казахстана

    Комитет по противодействию наркопреступности МВД Казахстана ликвидировал две нарколаборатории по производству синтетических наркотиков в Алматинской области и области Жетісу передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: smartik.ru

    Как сообщили в МВД, первую подпольную лабораторию выявили в Талдыкоргане. Она располагалась в частном доме на окраине города. По данному факту задержан 30-летний мужчина, который, по данным следствия, организовал масштабное производство синтетических наркотических веществ.
    С места происшествия изъято около 20 килограммов мефедрона, лабораторное оборудование, магнитные мешалки, пластиковые канистры с химическими реагентами, а также порядка 800 килограммов прекурсоров.

    Данияр Мейрхан
    Фото: МВД РК

     

    Вторая нарколаборатория была обнаружена в Карасайском районе Алматинской области. Задержаны 25-летний мужчина и его сожительница, причастные к организации незаконного наркопроизводства. В доме изъято 1,5 килограмма мефедрона, лабораторное оборудование и 20 литров прекурсоров.
    По обоим фактам начаты досудебные расследования по части 3 статьи 297-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    — Организация и функционирование подпольных нарколабораторий представляет особую общественную опасность. Правоохранители продолжат системную работу по выявлению и пресечению каналов производства синтетических наркотиков на территории страны, — отметил председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Мейрхан.

    Ранее сообщалось о новых методах профилактики наркопреступлений.

    Закон и право Борьба с наркотиками Общество
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
