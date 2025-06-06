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    18:33, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Владельцем наркомагазина в США оказался заключенный из Павлодарской области

    В Казахстан было ввезено более 43 кг марихуаны десятками почтовых посылок, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

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    Фото: кадр из видео

    — Посылки предназначались для жителей ряда крупных городов страны, где проведены обыски и задержаны 10 лиц. По их показаниям стало ясно, что действует организованная кибергруппа, наладившая схему контрабанды наркотиков. Она состояла из «кураторов», «расфасовщиков» и «дропперов». Их координация осуществлялась в телеграмме через ложный аккаунт «Феликс Гальярдо» и «Джордан Белфорт», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что владельцем аккаунта и организатором наркомагазина оказалось лицо, отбывающее наказание в Учреждении Павлодарской области.

    — Злоумышленник дал признательные показания и раскрыл схему ввоза наркотиков и механизм оплаты в криптовалюте. Следствием также установлены лица, финансировавшие покупку наркотических средств в США. Ими оказались преступные авторитеты, также отбывающие наказание в Учреждении, — пояснили в Генпрокуратуре.

    Получаемые доходы легализовывались путем приобретения и регистрации на родственников имущества.

    Судом наложен арест на 5 квартир и 3 здания, 10 участков и 44 автомашины. Их стоимость превысила 1 млрд тенге.

    Кроме того, в орбите уголовного преследования 20 граждан, в том числе должностные лица, покровительствовавшие преступной группе.

    Ранее сообщалось о ликвидации крупной нарколаборатории в Карагандинской области.

    Теги:
    Наркотики Генпрокуратура Борьба с наркотиками Прокуратура Алматы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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