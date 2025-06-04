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    17:56, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    1 млн доз «синтетики»: в Карагандинской области ликвидирована нарколаборатория

    В Карагандинской области в поселке Северо-Западный в рамках спецоперации «Қарасора-2025» полиция ликвидировала подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков и изъяла более 1 млн разовых доз, предает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

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    Фото: polisia.kz

    Операцию провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно со спецподразделением «Арлан» при содействии прокуратуры области. Из незаконного оборота изъяли около 6 тонн прекурсоров и 35 килограммов готового психотропного вещества — более 1 млн разовых доз. Именно такое количество планировалось вывести на черный рынок.

    Задержаны двое жителей Шахтинска 27 и 29 лет. По месту их проживания обнаружены 355 канистр с химикатами, лабораторное оборудование, включая вытяжные установки, индукционные плиты, респираторы, а также три автомобиля, предположительно использовавшиеся в преступной деятельности.

    — Пресечен колоссальный вред здоровью и жизням тысяч граждан, — подчеркнул начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.

    Также предотвращено вовлечение новых участников, в том числе возможных закладчиков из числа гражданского населения. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

    — Борьба с наркоугрозой — приоритетная задача. Полиция продолжит действовать жестко, бескомпромиссно и системно, — добавил Исмагулов.

    Теги:
    Борьба с наркотиками Карагандинская область Синтетика
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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