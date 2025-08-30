Нариман Турегалиев: Конституция – прочная опора независимости страны

На торжественном собрании аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев в своём выступлении подчеркнул особое значение основного Закона.

- Тридцать лет назад, 30 августа, Конституция, принятая на всеобщем референдуме, стала прочной опорой независимого Казахстана. Она укрепила единство народа, обеспечила стабильность в обществе и превратилась в надёжную гарантию защиты прав и свобод каждого гражданина, – отметил глава региона.

Кроме того, Нариман Турегалиев напомнил слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева о высокой исторической значимости Конституции. Президент подчеркнул, что казахский народ издавна с уважением относился к закону, ставя справедливость и человечность превыше всего. «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», «Жеті жарғы» Тауке хана стали своеобразной неписаной конституцией Великой степи, заложив основы государственности.

Фото: акимат ЗКО

В ходе собрания ряду граждан, внёсших значительный вклад в социально-экономическое развитие страны и общественную жизнь, была вручена юбилейная медаль «30 лет Конституции Республики Казахстан».

Фото: акимат ЗКО

Торжественное мероприятие завершилось праздничной концертной программой, подготовленной творческими коллективами региона.