Нариман Бекназаров назначен председателем Алматинского областного суда

Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Аслан Тукиев представил судейскому корпусу Алматинской области нового председателя областного суда Наримана Бекназарова, назначенного на должность Указом Президента Республики Казахстан, передает Kazinform.

В церемонии приняли участие аким Алматинской области Марат Султангазиев, судьи, представители правоохранительных и государственных органов, а также сотрудники судов.

От имени председателя Верховного Суда Аслан Тукиев поздравил Наримана Бекназарова с назначением, отметив его многолетний опыт работы в судебной системе, в том числе в должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда.

Он подчеркнул, что приобретенный опыт рассмотрения сложных гражданско-правовых и экономических споров будет востребован в Алматинской области.

Было отмечено, что Алматинская область является одним из наиболее динамично развивающихся регионов страны, где по поручению Президента реализуются крупные инвестпроекты.

В этих условиях особое значение приобретают обеспечение стабильности судебной практики, надежная судебная защита прав инвесторов и создание благоприятной правовой среды для развития предпринимательства.

Эти задачи должны решаться при безусловном соблюдении принципов верховенства закона, независимости судей и справедливости судебных решений.

После официальной части Аслан Тукиев посетил строительную площадку нового здания Алматинского областного суда, где ознакомился с ходом строительства.



Нариман Бектасович Бекназаров родился в1982 году в г.Таразе Жамбылской области.

В 2004 году окончил юридический факультет Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 2006-м – магистратуру Академии государственного управления при Президенте РК.

В 2003-2017 годах работал на различных должностях в судебной системе и в органах прокуратуры, в 2017-2018 годах – судья Специализированного межрайонного экономического суда г.Астаны, в 2018-2020 годах – председатель Специализированного межрайонного следственного суда г.Астаны, с 2020 года по настоящее время – председатель судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда.

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