На реке Большая Алматинка обрушились гранитные плиты: ситуацию объяснили в акимате

Жители Алматы поделились кадрами отвалившихся гранитных плит на набережной, которая не выдержала напора воды после недавних дождей.

Ситуацию прокомментировали в городском акимате, заявив, что объект еще не принят в эксплуатацию.

Сообщается, что 1 июля 2026 года в связи с резким повышением температуры воздуха и выпавшими осадками на реке Улкен Алматы наблюдалось увеличение расхода воды до 8 м³/с.

— В результате повышения водности реки на участке ниже улицы Торайгырова произошло локальное смещение отдельных элементов существующей гранитной облицовки. Подрядной организацией в оперативном порядке выполняются работы по закреплению гранитной облицовки анкерными креплениями, — сообщили в акимате.

Отмечается, что указанные гранитные плиты являются существующими конструкциями, работы по их устройству в рамках проекта не выполнялись.

На данном участке продолжаются строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника № 1 до проспекта Абая». Объект не завершен, в эксплуатацию не введен и заказчиком еще не принят.

— В связи с этим ответственность за качество выполняемых строительно-монтажных работ, обеспечение сохранности объекта и устранение выявленных недостатков несет подрядная организация, — отметили в акимате.

После официального завершения всех работ, ввода объекта в эксплуатацию и подписания акта приемки будет установлен гарантийный срок продолжительностью 3 года. В течение этого периода подрядчик обязан за свой счет устранять любые дефекты и недостатки, возникшие по его вине.

Ранее представители подрядной организации прокомментировали обсуждения в социальных сетях, связанные с озеленением русла реки Большая Алматинка.

Напомним, в Алматы продолжается реконструкция русла реки Большая Алматинка (Үлкен Алматы). Реконструкция ведется на участке протяженностью 5,7 км — от отстойника № 1 до проспекта Абая. Работы начались в прошлом году и, согласно планам, должны быть завершены в мае этого года. Стоимость проекта составляет 8 млрд тенге.

В прошлом году в соцсетях появились сообщения о том, что с территории объекта вновь вывозятся брусчатка и плиты. В акимате опровергли информацию о вывозе брусчатки с Большой Алматинки.