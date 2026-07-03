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    На реке Большая Алматинка обрушились гранитные плиты: ситуацию объяснили в акимате

    После обильных дождей на русле реки Большая Алматинка (Үлкен Алматы) обрушились гранитные плиты облицовки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На реке Большая Алматинка обрушились гранитные плиты: ситуацию объяснили в акимате
    Фото: threads.com/@pirozhkovskyi

    Жители Алматы поделились кадрами отвалившихся гранитных плит на набережной, которая не выдержала напора воды после недавних дождей.

    Ситуацию прокомментировали в городском акимате, заявив, что объект еще не принят в эксплуатацию.

    Сообщается, что 1 июля 2026 года в связи с резким повышением температуры воздуха и выпавшими осадками на реке Улкен Алматы наблюдалось увеличение расхода воды до 8 м³/с.

    — В результате повышения водности реки на участке ниже улицы Торайгырова произошло локальное смещение отдельных элементов существующей гранитной облицовки. Подрядной организацией в оперативном порядке выполняются работы по закреплению гранитной облицовки анкерными креплениями, — сообщили в акимате.

    Отмечается, что указанные гранитные плиты являются существующими конструкциями, работы по их устройству в рамках проекта не выполнялись.

    На данном участке продолжаются строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника № 1 до проспекта Абая». Объект не завершен, в эксплуатацию не введен и заказчиком еще не принят.

    — В связи с этим ответственность за качество выполняемых строительно-монтажных работ, обеспечение сохранности объекта и устранение выявленных недостатков несет подрядная организация, — отметили в акимате.

    После официального завершения всех работ, ввода объекта в эксплуатацию и подписания акта приемки будет установлен гарантийный срок продолжительностью 3 года. В течение этого периода подрядчик обязан за свой счет устранять любые дефекты и недостатки, возникшие по его вине.

    Ранее представители подрядной организации прокомментировали обсуждения в социальных сетях, связанные с озеленением русла реки Большая Алматинка.

    Напомним, в Алматы продолжается реконструкция русла реки Большая Алматинка (Үлкен Алматы). Реконструкция ведется на участке протяженностью 5,7 км — от отстойника № 1 до проспекта Абая. Работы начались в прошлом году и, согласно планам, должны быть завершены в мае этого года. Стоимость проекта составляет 8 млрд тенге. 

    В прошлом году в соцсетях появились сообщения о том, что с территории объекта вновь вывозятся брусчатка и плиты. В акимате опровергли информацию о вывозе брусчатки с Большой Алматинки.

    Ремонт Алматы Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор