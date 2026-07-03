На реке Большая Алматинка обрушились гранитные плиты: ситуацию объяснили в акимате
После обильных дождей на русле реки Большая Алматинка (Үлкен Алматы) обрушились гранитные плиты облицовки, передает корреспондент агентства Kazinform.
Жители Алматы поделились кадрами отвалившихся гранитных плит на набережной, которая не выдержала напора воды после недавних дождей.
Ситуацию прокомментировали в городском акимате, заявив, что объект еще не принят в эксплуатацию.
Сообщается, что 1 июля 2026 года в связи с резким повышением температуры воздуха и выпавшими осадками на реке Улкен Алматы наблюдалось увеличение расхода воды до 8 м³/с.
— В результате повышения водности реки на участке ниже улицы Торайгырова произошло локальное смещение отдельных элементов существующей гранитной облицовки. Подрядной организацией в оперативном порядке выполняются работы по закреплению гранитной облицовки анкерными креплениями, — сообщили в акимате.
Отмечается, что указанные гранитные плиты являются существующими конструкциями, работы по их устройству в рамках проекта не выполнялись.
На данном участке продолжаются строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника № 1 до проспекта Абая». Объект не завершен, в эксплуатацию не введен и заказчиком еще не принят.
— В связи с этим ответственность за качество выполняемых строительно-монтажных работ, обеспечение сохранности объекта и устранение выявленных недостатков несет подрядная организация, — отметили в акимате.
После официального завершения всех работ, ввода объекта в эксплуатацию и подписания акта приемки будет установлен гарантийный срок продолжительностью 3 года. В течение этого периода подрядчик обязан за свой счет устранять любые дефекты и недостатки, возникшие по его вине.
Ранее представители подрядной организации прокомментировали обсуждения в социальных сетях, связанные с озеленением русла реки Большая Алматинка.
Напомним, в Алматы продолжается реконструкция русла реки Большая Алматинка (Үлкен Алматы). Реконструкция ведется на участке протяженностью 5,7 км — от отстойника № 1 до проспекта Абая. Работы начались в прошлом году и, согласно планам, должны быть завершены в мае этого года. Стоимость проекта составляет 8 млрд тенге.
В прошлом году в соцсетях появились сообщения о том, что с территории объекта вновь вывозятся брусчатка и плиты. В акимате опровергли информацию о вывозе брусчатки с Большой Алматинки.