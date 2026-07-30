На развитие энергетики Казахстана выделят 6,2 трлн теңге до 2029 года

Средства направят на обновление электрических сетей, строительство и модернизацию объектов генерации, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

До 2029 года на реализацию проектов в энергетическом секторе в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) предусмотрено 6,2 трлн теңге. Финансирование будет направлено на обновление энергетической инфраструктуры, снижение износа сетей и ввод новых генерирующих мощностей.

Средства на модернизацию планируется привлекать через Банк Развития Казахстана, банки второго уровня, международные финансовые организации, механизм бюджетного кредитования и частные инвестиции. Финансовым оператором Национального проекта определен холдинг «Байтерек».

Для снижения финансовой нагрузки предусмотрен механизм субсидирования процентных ставок по займам. Кроме того, бюджетные средства будут объединяться с рыночным финансированием, что позволит снизить конечную стоимость заемных средств для региональных проектов с 19% до 13% годовых.

По данным Комитета по регулированию естественных монополий, в 2026 году холдинг «Байтерек» уже рассмотрел и одобрил 318 проектов 47 субъектов естественных монополий на общую сумму 625 млрд теңге.

В сфере электроснабжения Национальный проект предусматривает ремонт более 15,7 тыс. километров электрических сетей. Ожидается, что в течение двух лет средний уровень их износа снизится с 67% до 62%, аварийность сократится на 3,9%, а потери электроэнергии — на 0,6%.

Помимо обновления сетевой инфраструктуры, до 2029 года планируется построить и модернизировать 27 объектов генерации общей мощностью 7 309 МВт.

В проектном офисе МЭКС также отметили, что реализация проектов сопровождается через электронную платформу, где отражаются все этапы — от подачи заявки и привлечения финансирования до строительства, ввода объектов в эксплуатацию и контроля целевого использования средств.

Эти и другие вопросы реализации Национального проекта обсудили на совещании, состоявшемся на площадке Казахстанской электроэнергетической ассоциации с участием представителей Комитета по регулированию естественных монополий, энергетических предприятий и Проектного офиса МЭКС. По итогам встречи достигнута договоренность о создании прямого оперативного канала связи между Казахстанской электроэнергетической ассоциацией, КРЕМ и субъектами естественных монополий для оперативного решения вопросов, связанных с реализацией проектов МЭКС.

Напомним, Премьер-министр Олжас Бектенов поручил до 1 сентября ускорить работу по заключению потенциальных офтейк-контрактов на создание новых и расширение действующих производств в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

