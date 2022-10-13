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Направить усилия на формирование новой повестки мира призвал Касым-Жомарт Токаев
13 Октября 2022, 10:44

Направить усилия на формирование новой повестки мира призвал Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к государствам-членам СВМДА, призвав направить усилия на формирование новой повестки мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам всем следует направить усилия на формирование новой повестки мира с целью укрепления значения Азиатского континента в глобальной системе международных отношений. Азия внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. На протяжении нескольких тысячелетий государства нашего макрорегиона выступали основной движущей силой общественного, культурного, технологического прогресса всего человечества», - сказал Касым-Жомарт Токаев на саммите СВМДА в Астане.

По словам Главы государства, этот колоссальный исторический опыт может стать прочным фундаментом для построения нового устойчивого и инклюзивного миропорядка, основанного на принципах суверенного равенства, мирного сосуществования и справедливости.

Ранее сообщалось, что в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите принимают участие главы государств 11 стран.


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