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    15:10, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Наполнение Астанинского водохранилища паводковыми водами позволит сэкономить 2 млрд тенге 

    Астанинское водохранилище
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    В Акмолинской области наполнение Астанинского водохранилища составляет 99,6%. Это позволит в течение года обеспечивать питьевой водой население столицы, а также осуществлять природоохранные попуски для улучшения гидрологического состояния реки Есиль. Об этом заявили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, передает агентство Kazinform. 

    - Прошлогодний объем воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через Канал им. К. Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше 2 млрд тенге. Повышение уровня воды в Астанинском водохранилище также благоприятно сказалось на ее очистке, - отметили в ведомстве.

    В феврале текущего года аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал вопрос возникновения дефицита воды в столице в ближайшие годы.

    Кроме того, в Минводы сообщили, что в Камыш-Самарские озера ЗКО впервые за 20 лет пришла вода.

    Как сообщалось ранее, с 27 марта по 15 апреля в водохранилища северного, западного, центрального и восточного Казахстана прибыло 15,9 кубических километров воды, что важно для сельского хозяйства.

     

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Вода Астана Водохранилище Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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