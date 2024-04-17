Наполнение Астанинского водохранилища паводковыми водами позволит сэкономить 2 млрд тенге 

В Акмолинской области наполнение Астанинского водохранилища составляет 99,6%. Это позволит в течение года обеспечивать питьевой водой население столицы, а также осуществлять природоохранные попуски для улучшения гидрологического состояния реки Есиль. Об этом заявили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, передает агентство Kazinform.

- Прошлогодний объем воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через Канал им. К. Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше 2 млрд тенге. Повышение уровня воды в Астанинском водохранилище также благоприятно сказалось на ее очистке, - отметили в ведомстве.

В феврале текущего года аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал вопрос возникновения дефицита воды в столице в ближайшие годы.

Кроме того, в Минводы сообщили, что в Камыш-Самарские озера ЗКО впервые за 20 лет пришла вода.

Как сообщалось ранее, с 27 марта по 15 апреля в водохранилища северного, западного, центрального и восточного Казахстана прибыло 15,9 кубических километров воды, что важно для сельского хозяйства.