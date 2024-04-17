В Камыш-Самарские озера ЗКО впервые за 20 лет пришла вода
Филиал «Казводхоза» по Западно-Казахстанской области приступил к сбросу воды из Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в Камыш-Самарские озера. Отметим, что вода не поступала в систему этих озер последние 20 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы РК.
Для приема паводковых вод «Казводхоз» готовит свободные места на имеющихся в своем распоряжении водохранилищах.
В настоящее время в каскаде водохранилищ Урало-Кушумской системы собрано 193,2 млн кубометров воды, водохранилища наполнены на 74,2%.
В систему из реки Урал (Жайык) поступает 115 кубометров воды в секунду. Часть собранной воды используется для лиманного орошения 87 тысяч гектаров земель. Также вода направляется в небольшие водохранилища региона и низовье реки Кушум.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с работой водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы.
— Главная задача — это наполнение водохранилищ на 100% и эффективное использование собранной воды в сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Мы также должны минимизировать риск подтопления населенных пунктов, принимая и безопасно пропуская паводковые воды. Также важно правильно использовать талую воду для полива сенокосных угодий и улучшения экологической обстановки региона. Все эти мероприятия позволят снизить объем паводковых вод, приходящих в Атыраускую область, — отметил Нуржан Нуржигитов.