В Камыш-Самарские озера ЗКО впервые за 20 лет пришла вода

Филиал «Казводхоза» по Западно-Казахстанской области приступил к сбросу воды из Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в Камыш-Самарские озера. Отметим, что вода не поступала в систему этих озер последние 20 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы РК.

Для приема паводковых вод «Казводхоз» готовит свободные места на имеющихся в своем распоряжении водохранилищах.

В настоящее время в каскаде водохранилищ Урало-Кушумской системы собрано 193,2 млн кубометров воды, водохранилища наполнены на 74,2%.

В систему из реки Урал (Жайык) поступает 115 кубометров воды в секунду. Часть собранной воды используется для лиманного орошения 87 тысяч гектаров земель. Также вода направляется в небольшие водохранилища региона и низовье реки Кушум.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с работой водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы.