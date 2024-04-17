Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК заявила, что паводковые воды позволили наполнить все водохранилища, даже в засушливых регионах, что важно для сельского хозяйства, промышленности и питьевого водоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Минводы, с 27 марта по 15 апреля в водохранилища северного, западного, центрального и восточного Казахстана прибыло 15,9 кубических километров воды.

— В Костанайской области крупные водохранилища реки Тобол обеспечили безопасный пропуск паводковых вод и наполнились на 92%. Отмечу, что в последний раз многоводие по реке Тобол наблюдалось в 2000 году, однако даже тогда не было такого интенсивного формирования стока. Благодаря этому, оба водохранилища способны на долгий срок обеспечить необходимым количеством воды жителей региона, — сообщила Молдир Абдуалиева.

В Акмолинской области наполнение Астанинского водохранилища составляет 99,6%. Как отметили в Минводы, это позволит в течение года обеспечивать питьевой водой население столицы, а также осуществлять природоохранные попуски для улучшения гидрологического состояния реки Есиль.

— Прошлогодний объем воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через Канал им. К. Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше 2 млрд тенге. Повышение уровня воды в астанинском водохранилище также благоприятно сказалось на ее очистке, — сказала представитель ведомства.

В Западно-Казахстанской области появилась возможность направить воду в Урало-Кушумскую систему лиманного орошения, которая способна принять около 1 кубокилометра воды из реки Жайык.

— В Восточно-Казахстанской области с 10 апреля осуществляются природоохранные попуски из каскада водохранилищ реки Ертис. Это позволит обеспечить необходимой кормовой базой сельское хозяйство Павлодарской области. Также попуски позволили эффективно обводнить Шидерты-Олентинскую зону и пополнить Аулиекольскую систему озер, — проинформировала М. Абдуалиева.

Также по данным ведомства, на водохранилищах Карагандинской области пик половодья пройден, сейчас они заполнены на 100%. Увеличение притоков не ожидается. Собранная вода позволяет полностью удовлетворять потребности экономики региона в течение года.

В области Улытау впервые за время эксплуатации Кенгирского водохранилища зафиксирован максимальный сброс в объеме 270 млн кубометров. В связи с этим впервые за всю историю наблюдений вода, сброшенная с Кенгирского водохранилища, поступила через реку Сарысу в озера Кызылординской области.

Кроме того, наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области, что должно оказать благоприятное влияние на сельское хозяйство региона. А приток из трансграничной реки Или в Капчагайское водохранилище Алматинской области обеспечил экологический сток в объеме около 2,3 кубических километров в озеро Балхаш.