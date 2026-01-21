На поддержку малого бизнеса по программе «Іскер аймақ» направят 1,2 трлн тенге
Заместитель Премьер-министра РК — министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он отметил, что развитие МСБ является одним из важнейших факторов устойчивого экономического роста страны.
— Важным фактором устойчивого развития экономики является малый и средний бизнес. Продолжатся системные меры по улучшению условий ведения бизнеса, снижая административную нагрузку и оказывая поддержку, — сказал Серик Жумангарин.
По его словам, для стимулирования предпринимательской деятельности в приоритетных отраслях запущена программа льготного финансирования «Өрлеу».
Кроме того, разработана Единая программа поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ», ориентированная на проекты региональной специализации.
— Реализация программы позволит поддержать порядка 23 тысяч проектов, обеспечить кредитование на сумму 1,2 триллиона тенге, при бюджетной поддержке около 127 миллиардов тенге, — сказал заместитель Премьер-министра.
