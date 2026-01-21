РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:39, 21 Январь 2026 | GMT +5

    На поддержку малого бизнеса по программе «Іскер аймақ» направят 1,2 трлн тенге

    Заместитель Премьер-министра РК — министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы қаласы әкімдігі бизнесті қолдайды: кәсіпкерлер үшін салық жүктемесін азайту ұсынылды
    Фото: акимат Алматы

    Он отметил, что развитие МСБ является одним из важнейших факторов устойчивого экономического роста страны.

    — Важным фактором устойчивого развития экономики является малый и средний бизнес. Продолжатся системные меры по улучшению условий ведения бизнеса, снижая административную нагрузку и оказывая поддержку, — сказал Серик Жумангарин. 

    По его словам, для стимулирования предпринимательской деятельности в приоритетных отраслях запущена программа льготного финансирования «Өрлеу».

    Кроме того, разработана Единая программа поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ», ориентированная на проекты региональной специализации.

    — Реализация программы позволит поддержать порядка 23 тысяч проектов, обеспечить кредитование на сумму 1,2 триллиона тенге, при бюджетной поддержке около 127 миллиардов тенге, — сказал заместитель Премьер-министра.

    Ранее заместитель Премьер-министра РК — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил о мерах по реализации поручений Главы государства, озвученных на пятом заседании Национального курултая.

    Теги:
    Малый и средний бизнес Серик Жумангарин Правительство РК Бизнес Предпринимательство и власть
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают