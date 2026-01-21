На поддержку малого бизнеса по программе «Іскер аймақ» направят 1,2 трлн тенге

Он отметил, что развитие МСБ является одним из важнейших факторов устойчивого экономического роста страны.

— Важным фактором устойчивого развития экономики является малый и средний бизнес. Продолжатся системные меры по улучшению условий ведения бизнеса, снижая административную нагрузку и оказывая поддержку, — сказал Серик Жумангарин.

По его словам, для стимулирования предпринимательской деятельности в приоритетных отраслях запущена программа льготного финансирования «Өрлеу».

Кроме того, разработана Единая программа поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ», ориентированная на проекты региональной специализации.

— Реализация программы позволит поддержать порядка 23 тысяч проектов, обеспечить кредитование на сумму 1,2 триллиона тенге, при бюджетной поддержке около 127 миллиардов тенге, — сказал заместитель Премьер-министра.





