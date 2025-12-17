Нападения на медиков: Мажилис рассмотрит ужесточение уголовной ответственности

Депутаты рассмотрят во втором чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, разработанные парламентариями в реализацию поручения Главы государства по ужесточению наказания за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников.

Как сообщал ранее депутат Асхат Аймагамбетов, в Уголовный кодекс РК вводится новая статья — 380 прим. 3. В ней медработник и водитель скорой помощи определяются как особо защищаемые лица.

По его словам, за последние пять лет в стране зарегистрировано 280 случаев нападения на медработников.

Так, за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо за угрозу его применения предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 до 1000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком до трех лет. Если деяние совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание ужесточается — от трех до семи лет ограничения или лишения свободы.

Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет караться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств — от семи до 12 лет.

На рассмотрение также выносятся проекты ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц, а также Соглашения между Правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО.

Кроме того, профильные комитеты ожидают принятия в работу новых законопроектов: о рейтинговой деятельности с сопутствующими поправками, по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных и по вопросам совершенствования системы технического и профессионального образования, миграции населения. В этом ряду также проекты ратификации Соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон) и Соглашения между правительствами Казахстана и Китая о поощрении и взаимной защите инвестиций.