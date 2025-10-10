Нападение на врача в Костанае: в суде допросили свидетелей

Всего было допрошено три свидетеля, двое из которых были сотрудниками, а также один свидетель — пациентка, проходящая по беременности.

Первой допросили фельдшера приемного покоя областной больницы Салтанат Имангалиеву. Девушка стала свидетелем событий, произошедших после факта агрессии. Очевидцы самого конфликта не видели момента нападения — они находились в соседнем кабинете.

— О происшествии сообщила пациентка, которая позвала персонал, когда врач уже лежал на полу. Прибывшие сотрудники увидели, что врач лежал на спине, тихо, без сознания. Сам пострадавший ничего не говорил о случившемся и был практически без сознания, — заявила она.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Она отметила, что изначально подсудимый был спокоен, но после начал проявлять агрессию.

Вторая свидетельница — пациентка Мадина Нурмухамедова увидела сам момент конфликта. По ее словам, подсудимый ударил врача в области лица и тот упал. Сам Саринжепов, по словам девушки, вел себя агрессивно. Что касается поведения врача, то Кистанов, напротив старался успокоить пациента, объясняя что задержался в отделении.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Еще одна свидетельница — сотрудница регистратуры на тот момент, Аяна Альменова рассказала, что подсудимый обращался накануне в приемный покой, где после осмотра, врач Антон Кистанов направил его домой с рекомендациями, отметив что если пациенту станет хуже — чтобы тот повторно обратился уже для госпитализации.

— Пациент вновь приехал в больницу. Он несколько раз подходил к регистратуре и спрашивал, где доктор. Врач проводил осмотр всех пациентов по очереди, — рассказала она.

После первого судебного заседания сторона защиты предложила выплатить иск суммой 2 млн и пойти на примерение, но потерпевшая сторона отказалась.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Меня, мой белый халат, мою честь обвинили -– это никуда не годится. На первом заседании он заявил, что я спровоцировал его и вел себя по-хамски, но этого не было. Хорошо, что есть свидетели, которые действительно все это видели. Не могу подтвердить каждую деталь, потому что я не помню, а он объяснить ничего не может. Благо, что есть те, кто подтвердил, и теперь мы идём до конца. Я люблю оперировать, люблю лечить людей. А сейчас не могу этого делать: во-первых, гематома до сих пор не рассосалась. Во-вторых, головные боли, повреждены нервы — я до сих пор не могу грамотно говорить, — пояснил свое решение пострадавший врач.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

После прошли прения сторон. Прокурор Бакытгуль Тугамбаева зачитала в обвинительном акте, что обвиняемый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 114 Уголовного кодекса Республики Казахстан и просила суд назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

— Также взыскать с Саринжепова в пользу Кистанова Антона Николаевича компенсацию морального вреда в размере 2 млн тенге и 500 тыс. тенге — в счет представительских расходов. Кроме того, взыскать в счет государства расходы на экспертизу, — прозвучало во время заседания.

Подсудимый на последнем слове заявил что раскаивается, но при этом вновь высказался о том, что в возникшей ситуации виноват не только он. В свою очередь, потерпевшая сторона усомнилась в искренности слов раскаяния подсудимого.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Оглашение приговора состоится 10 октября.

Напомним, происшествие случилось в июле 2025 года. Тогда пациент напал на врача в приемном покое, последнего госпитализировали в реанимацию. Позже он был переведен санавиацией в Астану. Пострадавшим был 34-летний врач-уролог Антон Кистанов.

Первое судебное заседание состоялось накануне: медик подал иск на 2 млн тенге.