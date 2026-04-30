Нападение на медиков в Кыргызстане может грозить до 8 лет тюрьмы

В Кыргызстане намерены усилить ответственность за насильственные действия по отношению к медицинским работникам при исполнении ими служебных обязанностей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Поправки предусматривают следующие наказания:

за угрозу применения насилия, причинение легкого вреда здоровью, незначительного материального (имущественного) ущерба в отношении медиков во время исполнения ими служебных обязанностей — исправительные работы на срок от 2 месяцев до 1 года или штраф от 20 тысяч до 50 тысяч сомов;

за применение насилия и причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью и крупный ущерб предусмотрен штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет;

за применение насилия, повлекшее особо тяжкий вред здоровью и причинение особо крупного ущерба — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет;

за воспрепятствование работе медработников при осуществлении ими своих служебных обязанностей с угрозой применения насилия, повлекшее особо тяжкий вред здоровью пациента — лишение свободы на срок от 5 до 8 лет;

за незаконное вмешательство в деятельность медиков, оскорбления и унижения, проявление неуважения, непристойное поведение в том числе через СМИ или телекоммуникационные сети — штраф в размере 10 тысяч сомов.

Напомним, в Казахстане за нападение на медиков грозит 12 лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года в Кыргызстане вносились изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие уголовную ответственность за насилие в отношении лиц, осуществляющих служебную или профессиональную деятельность.