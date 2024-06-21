Нападение на Айдоса Садыкова в Киеве: Казахстан начал собственное расследование

Сегодня, по поручению Главы государства, по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова, имевшего место 18 июня т.г. в Киеве, Генеральной прокуратурой Республики Казахстан начато досудебное расследование, передает агентство Kazinform.

- По уголовному делу создана следственно-оперативная группа, которой проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемых, - отметили в Генпрокуратуре РК.

В ведомстве напомнили, что вчера генеральный прокурор Казахстана обратился в адрес генерального прокурора Украины с предложением оказать всяческое содействие в раскрытии данного преступления, задействовав в нем наиболее опытных казахстанских следователей.

Ход расследования уголовного дела Генеральной прокуратурой взят на особый контроль.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Акорде сделал заявление касательно нападения неизвестных на казахстанского журналиста в Киеве.

Главой государства дано поручение правоохранительным органам Казахстана установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры.

Наталья Садыкова, супруга журналиста Айдоса Садыкова, на которого было совершено нападение в Киеве, заявила в соцсети о том, что полиция Украины «нашла исполнителей», и один из подозреваемых – сотрудник ДВД Костанайской области.

В МВД Казахстана прокомментировали заявление Н.Садыковой.

Советник - пресс-секретарь Президента РК Берик Уали предположил, что есть силы, «которым выгодно запустить в оборот обвинения в адрес Казахстана, чтобы использовать давление для изменения стратегического курса руководства, в том числе в сфере внешней политики».