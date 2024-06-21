Нападение на казахстанского журналиста в Киеве - МВД РК ответило на заявление Н.Садыковой

Наталья Садыкова, супруга журналиста Айдоса Садыкова, на которого было совершено нападение в Киеве, сообщила в соцсети о том, что полиция Украины «нашла исполнителей», и один из подозреваемых – сотрудник ДВД Костанайской области. В МВД Казахстана прокомментировали это сообщение, передает агентство Kazinform.

Официальной информации полиции Украины пока нет.

- Относительно гр. М.Каратаева, сообщаем, что еще в январе 2019 года он был уволен из органов внутренних дел и в настоящее время не является сотрудником полиции. Сейчас мы в соответствии с поручением Главы государства проводим соответствующие оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела. По результатам данной работы будет предоставлена дополнительная информация, - проинформировали в МВД РК.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Акорде сделал заявление касательно нападения неизвестных на казахстанского журналиста в Киеве.

Советник - пресс-секретарь Президента РК Берик Уали предположил, что есть силы, «которым выгодно запустить в оборот обвинения в адрес Казахстана, чтобы использовать давление для изменения стратегического курса руководства, в том числе в сфере внешней политики».