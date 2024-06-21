Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в нападении на Айдоса Садыкова

По поручению Главы государства правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств нападения на казахстанского журналиста в Киеве. Об этом заявил советник - пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает агентство Kazinform.

- Глава государства внимательно следит за расследованием нападения на гражданина Казахстана Айдоса Садыкова в Киеве. По поручению Президента правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления. Главой государства дано поручение правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры.Казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола, - отметил Берик Уали на своей странице в Facebook.

Напомним, Наталья Садыкова, супруга журналиста Айдоса Садыкова, на которого было совершено нападение в Киеве, заявила в соцсети о том, что полиция Украины «нашла исполнителей», и один из подозреваемых – сотрудник ДВД Костанайской области.

В МВД Казахстана прокомментировали заявление Н.Садыковой.

- Относительно гр. М.Каратаева, сообщаем, что еще в январе 2019 года он был уволен из органов внутренних дел и в настоящее время не является сотрудником полиции. Сейчас мы в соответствии с поручением Главы государства проводим соответствующие оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела. По результатам данной работы будет предоставлена дополнительная информация, - проинформировали в МВД РК.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Акорде сделал заявление касательно нападения неизвестных на казахстанского журналиста в Киеве.

Советник - пресс-секретарь Президента РК Берик Уали предположил, что есть силы, «которым выгодно запустить в оборот обвинения в адрес Казахстана, чтобы использовать давление для изменения стратегического курса руководства, в том числе в сфере внешней политики».