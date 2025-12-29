РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:17, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Налоговое администрирование для микро- и малого бизнеса смягчат в Казахстане

    С 1 января 2026 года для микро- и малого бизнеса вводятся послабления по отдельным вопросам налогового администрирования за периоды до 1 января 2026 года, передает агентство Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Как рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов, меры направлены на снижение фискальной нагрузки в период адаптации предпринимателей к новому Налоговому кодексу.

    Вводимые меры поддержки:

    Сокращение налоговых проверок за прошлые годы:

    • камеральные проверки (автоматическая проверка отчетности) проводиться не будут;
    • налоговые проверки за эти периоды назначаться не будут.

    При этом меры не распространяются на налоговую отчетность, представленную после 17 декабря 2025 года (дополнительную, очередную за четвертый квартал и второе полугодие 2025 года), обязательства, связанные с нерезидентами, случаи наличия уголовных дел и требований органов прокуратуры, а также проверки, инициированные по жалобам самих предпринимателей.

    Прекращение обращения в суд по следующим вопросам:

    • подача исков о признании недействительными сделок, заключенных между субъектами микро- и малого бизнеса до 2026 года;
    • подача исков о признании недействительной регистрации или перерегистрации бизнеса, проведенной до 2026 года.

    Упрощенная ликвидация бизнеса

    Для налогоплательщиков, прекращающих деятельность в упрощенном порядке, за налоговые периоды до 1 января 2026 года процедура будет проводиться без камерального контроля.

    Списание пени и штрафов

    Если субъект микро- или малого бизнеса полностью погасит основную сумму налоговой задолженности по состоянию на 1 января 2026 года в период с 1 января по 31 марта 2026 года, ему будут списаны:

    • все пени, начисленные на эту задолженность;
    • налоговые штрафы, числящиеся на 1 января 2026 года;
    • пени и штрафы по налогам и платежам, по которым ранее были изменены сроки уплаты, в том числе в рамках процедур реабилитации и банкротства, при условии полного исполнения обязательств до 1 апреля 2026 года.

    При этом списание касается только пеней и штрафов — основная сумма налога подлежит уплате в полном объеме.

    Административная ответственность

    Микро- и малый бизнес не будет привлекаться к административной ответственности за нарушение обязательной постановки на учет по НДС по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года, а также за непредставление налоговой отчетности за налоговые периоды до этой даты.

    Как отмечают в Комитете госдоходов, предприниматели смогут вести деятельность без риска проверок за прошлые периоды — административная и финансовая нагрузка снизится, что позволит сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на налоговых спорах, и начать новый налоговый период «с чистого листа».

    В настоящее время правила ликвидации и прекращения деятельности без камерального контроля, а также порядок списания пени и штрафов находятся в разработке, после чего разместят на портале «Открытые НПА».

    Ранее вице-министр финансов РК Ержан Биржанов опроверг информацию о массовом закрытии индивидуальных предпринимателей в Казахстане. 

