Налоговое администрирование для микро- и малого бизнеса смягчат в Казахстане

Как рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов, меры направлены на снижение фискальной нагрузки в период адаптации предпринимателей к новому Налоговому кодексу.

Вводимые меры поддержки:

Сокращение налоговых проверок за прошлые годы:

камеральные проверки (автоматическая проверка отчетности) проводиться не будут;

налоговые проверки за эти периоды назначаться не будут.

При этом меры не распространяются на налоговую отчетность, представленную после 17 декабря 2025 года (дополнительную, очередную за четвертый квартал и второе полугодие 2025 года), обязательства, связанные с нерезидентами, случаи наличия уголовных дел и требований органов прокуратуры, а также проверки, инициированные по жалобам самих предпринимателей.

Прекращение обращения в суд по следующим вопросам:

подача исков о признании недействительными сделок, заключенных между субъектами микро- и малого бизнеса до 2026 года;

подача исков о признании недействительной регистрации или перерегистрации бизнеса, проведенной до 2026 года.

Упрощенная ликвидация бизнеса

Для налогоплательщиков, прекращающих деятельность в упрощенном порядке, за налоговые периоды до 1 января 2026 года процедура будет проводиться без камерального контроля.

Списание пени и штрафов

Если субъект микро- или малого бизнеса полностью погасит основную сумму налоговой задолженности по состоянию на 1 января 2026 года в период с 1 января по 31 марта 2026 года, ему будут списаны:

все пени, начисленные на эту задолженность;

налоговые штрафы, числящиеся на 1 января 2026 года;

пени и штрафы по налогам и платежам, по которым ранее были изменены сроки уплаты, в том числе в рамках процедур реабилитации и банкротства, при условии полного исполнения обязательств до 1 апреля 2026 года.

При этом списание касается только пеней и штрафов — основная сумма налога подлежит уплате в полном объеме.

Административная ответственность

Микро- и малый бизнес не будет привлекаться к административной ответственности за нарушение обязательной постановки на учет по НДС по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года, а также за непредставление налоговой отчетности за налоговые периоды до этой даты.

Как отмечают в Комитете госдоходов, предприниматели смогут вести деятельность без риска проверок за прошлые периоды — административная и финансовая нагрузка снизится, что позволит сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на налоговых спорах, и начать новый налоговый период «с чистого листа».

В настоящее время правила ликвидации и прекращения деятельности без камерального контроля, а также порядок списания пени и штрафов находятся в разработке, после чего разместят на портале «Открытые НПА».

Ранее вице-министр финансов РК Ержан Биржанов опроверг информацию о массовом закрытии индивидуальных предпринимателей в Казахстане.