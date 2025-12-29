Почему слухи о массовом закрытии ИП не соответствуют действительности, рассказали в Минфине РК

— Сейчас много информации ходит относительно того, что массово закрываются много индивидуальных предпринимателей, переходят на другие юрисдикции. Это не так. По данным с прошлым годом мы наблюдаем наоборот положительное сальдо — плюс 150 тысяч новых бизнес-субъектов. К примеру, в 2024 году в сравнении с 2023 годом это сальдо составляло даже меньше 50 тысяч. То есть сейчас наоборот с внедрением нового Налогового кодекса индивидуальные предприниматели не закрываются, а открытие их больше становится. Это статистика, — прокомментировал вице-министр в кулуарах Мажилиса.

При этом он отметил, что закрытие части бизнеса, который работает по упрощенке, возможно, потому что возле одного бизнеса есть два-три ИП, которые его страхуют от перехода на НДС. Это так называемые партнеры.

— Порой владельцы магазинов или каких-то объектов на своих работников открывают ИП. Этого не надо было делать, потому что по упрощенке мы поменяли принципы. То есть раньше по упрощенке был порог по НДС — до 20 тысяч-кратного МРП он становился плательщиком НДС. И это было основным барьером для того чтобы, например, полноценно вести бизнес. Сейчас же по упрощеннной декларации до 2,5 млрд ты не платишь НДС, — сказал Биржанов.

Ранее мы рассказывали, что изменится для предпринимателей после пересмотра налоговых порогов в Казахстане.