Наладить исследования в сфере межэтнических отношений поручили МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству информации и общественного развития наладить практически полезные исследования в сфере межэтнических отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Научно-обоснованный подход к межэтнической сфере должен стоять во главе угла государственной политики. Это сверхчувствительное направление не терпит дилетантизма и популизма. Здесь должны работать исключительно компетентные специалисты. На все возникающие вопросы внутри и вне нашей страны мы должны отвечать максимально взвешенно языком научных фактов и выверенных цифр», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

«Нам есть, что сказать, и положительный опыт АНК – убедительное тому доказательство. Поручаю Министерству информации и общественного развития наладить практически полезные исследования по актуальной тематике интеграции общенационального единства гармонизации межэтнических отношений», - заключил Президент.