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    14:36, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Наладить исследования в сфере межэтнических отношений поручили МИОР РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству информации и общественного развития наладить практически полезные исследования в сфере межэтнических отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Научно-обоснованный подход к межэтнической сфере должен стоять во главе угла государственной политики. Это сверхчувствительное направление не терпит дилетантизма и популизма. Здесь должны работать исключительно компетентные специалисты. На все возникающие вопросы внутри и вне нашей страны мы должны отвечать максимально взвешенно языком научных фактов и выверенных цифр», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

    «Нам есть, что сказать, и положительный опыт АНК – убедительное тому доказательство. Поручаю Министерству информации и общественного развития наладить практически полезные исследования по актуальной тематике интеграции общенационального единства гармонизации межэтнических отношений», - заключил Президент.

    Напомним, в Нур-Султане прошло расширенное заседание Совета АНК под председательством Главы государства. Отечественная модель полиэтничных отношений становится щитом в противостоянии новым угрозам. Многонациональное добрососедство сформировало особый тип мировоззрения граждан страны. Немалый вклад в это внесла Ассамблея. При этом она занимается не только поддержанием национальных культурных традиций и межгосударственных связей. При АНК работают экспертные советы, клубы и волонтёрские дружины.
    Теги:
    Президент Ассамблея народа Казахстана Президент Казахстана АНК МИОР
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