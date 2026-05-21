На Курбан айт в ВКО выделено 13 мест для жертвоприношений

В Восточном Казахстане начали подготовку к празднованию Курбан айта, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году для проведения обряда жертвоприношения в регионе определили 13 специальных площадок, а праздничные мероприятия охватят все города и районы области.

Как сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций, Курбан айт пройдет с 27 по 29 мая. Праздничный намаз во всех мечетях региона начнется 27 мая в 6:00 утра.

По словам руководителя управления по делам религий ВКО Ерболата Ошакбаева, особое внимание в этом году уделяют вопросам безопасности, санитарным требованиям и организации официальных мест для проведения обряда.

— Городскими и районными акиматами утверждены программы праздничных мероприятий, а также определены специальные площадки для жертвоприношений. В праздничные дни будут организованы благотворительные акции и раздача продуктовых корзин нуждающимся семьям, — сообщил Ерболат Ошакбаев.

По данным ведомства, благотворительной помощью планируют охватить около ста семей региона.

Главные праздничные мероприятия в Усть-Каменогорске пройдут возле мечети Мечеть Халифа Алтай. Там установят юрты, организуют ярмарки и общественные мероприятия.

Для проведения обряда жертвоприношения в области подготовили 13 официальных площадок. В их числе — перевал Атыгай под Усть-Каменогорском, скотобойни в Зайсанском и Самарском районах, специальные площадки в Катон-Карагайском, Курчумском, Тарбагатайском и других районах региона.

Власти также предупредили предпринимателей и владельцев хозяйств о недопустимости необоснованного повышения цен на мясо и социально значимые продукты в праздничные дни.

Кроме того, часть мероприятий Курбан айта пройдет в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». На площадках усилят санитарно-гигиенический контроль и организуют дополнительные меры по уборке территорий.

Ранее сообщалось, что санитарный контроль усилят в дни Курбан айта в Алматы.