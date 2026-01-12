РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:23, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Накрутка фейковых подписчиков в соцсетях запрещена шариатом — ДУМК

    Духовное управление мусульман Казахстана запретило накрутку подписчиков с помощью фейковых или бот-аккаунтов в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    соцсети, подписчики, накрутка
    Фото: Pexels

    В ДУМК отмечают, что сегодня многие люди и компании прибегают к различным сервисам для увеличения числа подписчиков, лайков, комментариев и других показателей. Владельцы страниц заключают договоры с такими сервисами и оплачивают их работу.

    Увеличение числа подписчиков в соцсетях может происходить двумя способами:

    • за счет реальных пользователей, когда сервис рекламирует аккаунт, страницу и распространяет ее среди широкой аудитории. Оплата за такую услугу приравнивается к трудовому найму, что в шариате разрешено;
    • за счет фейковых (бот) аккаунтов. В этом случае реальные люди не подписываются и не ставят лайки — создаются искусственные действия. В шариате это запрещено, так как такие действия считаются обманом, а получение за них оплаты — присвоением чужого имущества.

    — Если заказчик осознанно прибегает к такому способу, грех усиливается, так как он хочет представить страницу с несуществующими характеристиками. В шариате такие действия считаются ложью и обманом. Мусульманин должен зарабатывать честным трудом, соблюдая правдивость и искренность, — подчеркнули в ДУМК. 

    Ранее Духовное управление мусульман Казахстана разъяснило позицию по использованию технологии deepfake. 

    Теги:
    Соцсети Фейки ДУМК Комментарий
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают