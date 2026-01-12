Накрутка фейковых подписчиков в соцсетях запрещена шариатом — ДУМК

В ДУМК отмечают, что сегодня многие люди и компании прибегают к различным сервисам для увеличения числа подписчиков, лайков, комментариев и других показателей. Владельцы страниц заключают договоры с такими сервисами и оплачивают их работу.

Увеличение числа подписчиков в соцсетях может происходить двумя способами:

за счет реальных пользователей, когда сервис рекламирует аккаунт, страницу и распространяет ее среди широкой аудитории. Оплата за такую услугу приравнивается к трудовому найму, что в шариате разрешено;

за счет фейковых (бот) аккаунтов. В этом случае реальные люди не подписываются и не ставят лайки — создаются искусственные действия. В шариате это запрещено, так как такие действия считаются обманом, а получение за них оплаты — присвоением чужого имущества.

— Если заказчик осознанно прибегает к такому способу, грех усиливается, так как он хочет представить страницу с несуществующими характеристиками. В шариате такие действия считаются ложью и обманом. Мусульманин должен зарабатывать честным трудом, соблюдая правдивость и искренность, — подчеркнули в ДУМК.

