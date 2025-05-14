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    11:18, 14 Май 2025 | GMT +5

    На Каннском фестивале ужесточили дресс-код

    Каннский кинофестиваль уточнил требования к внешнему виду участников и гостей: никаких откровенных нарядов, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

    На Каннском фестивале ужесточили дресс-код
    Фото: wikipedia.org

    На 78-й Каннском кинофестивале ужесточили дресс-код: на легендарной красной дорожке отныне запрещено показываться в нарядах, откровенно демонстрирующих наготу или имитирующих отсутствие одежды.

    На сайте фестиваля отмечено, что это делается из соображений приличий. А из соображений безопасности организаторы просят гостей избегать громоздких нарядов, например, с длинными шлейфами, которые затрудняют свободное передвижение и рассадку.

    На сайте приведены следующие возможные комбинации:

    — Вы можете надеть «маленькое черное платье», коктейльное платье, темный брючный костюм, нарядный топ с черными брюками; элегантные туфли и сандалии на каблуке или без (не кроссовки); черный или темно-синий костюм с бабочкой или темным галстуком.

    В прошлом году «королевой Канн» СМИ назвали супермодель Беллу Хадид, которая произвела фурор своим прозрачным платьем Saint Laurent, а в 2023 году звездой фестиваля стала Ирина Шейк, выбравшая прозрачный наряд от Gucci. За последние пару лет в откровенных нарядах на фестивале были замечены Ева Лонгория, Наташа Поли, Джулия Фокс и многие другие.

    Организаторы Каннского слета каждый год пересматривают правила. Так, в 2018 они запретили селфи на красной дорожке. Директор фестиваля Тьерри считает, что они замедляют процесс прохода селебрити.

    Значимое в мире кино событие в курортном городе Франции на Лазурном берегу продлится до 24 мая.

    Теги:
    Культура Фильмы Франция Новости шоу-бизнеса в мире Новости кино
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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