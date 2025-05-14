На Каннском фестивале ужесточили дресс-код

На 78-й Каннском кинофестивале ужесточили дресс-код: на легендарной красной дорожке отныне запрещено показываться в нарядах, откровенно демонстрирующих наготу или имитирующих отсутствие одежды.

На сайте фестиваля отмечено, что это делается из соображений приличий. А из соображений безопасности организаторы просят гостей избегать громоздких нарядов, например, с длинными шлейфами, которые затрудняют свободное передвижение и рассадку.

На сайте приведены следующие возможные комбинации:

— Вы можете надеть «маленькое черное платье», коктейльное платье, темный брючный костюм, нарядный топ с черными брюками; элегантные туфли и сандалии на каблуке или без (не кроссовки); черный или темно-синий костюм с бабочкой или темным галстуком.

В прошлом году «королевой Канн» СМИ назвали супермодель Беллу Хадид, которая произвела фурор своим прозрачным платьем Saint Laurent, а в 2023 году звездой фестиваля стала Ирина Шейк, выбравшая прозрачный наряд от Gucci. За последние пару лет в откровенных нарядах на фестивале были замечены Ева Лонгория, Наташа Поли, Джулия Фокс и многие другие.

Организаторы Каннского слета каждый год пересматривают правила. Так, в 2018 они запретили селфи на красной дорожке. Директор фестиваля Тьерри считает, что они замедляют процесс прохода селебрити.

Значимое в мире кино событие в курортном городе Франции на Лазурном берегу продлится до 24 мая.