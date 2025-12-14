На каких трассах ограничено движение в Казахстане

С 16.00 вводятся ограничения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «гр. РФ — Мартук — Актобе -Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос —гр. КНР» в Актюбинской области с 1153 по 1240 км на участке от населенного пункта Иргиз до границы Кызылординской области.

В Кызылординской области на 1240-1362 км этой же автодороги на участке от границы Актюбинской области до города Аральска.

Ориентировочное время открытия дорог — 15 декабря 2025 года в 02:00.

С 16:00 в связи с ухудшением погодных условий вводятся ограничения движения для грузового и общественного вида автотранспорта на автомобильной дороге «Актобе-Уральск- гр.РФ» в Западно-Казахстанской области на 394-526 км — на участке от населенного пункта Жымпиты до границы Актюбинской области.

В Актюбинской области на этой же автодороге введены ограничения на 526-610 км — на участке от границы Западно- Казахстанской области до населенного пункта Кобда.

Ориентировочное время открытия дорог — 14 декабря 2025 года в 20:00.

В Мангистауской области 14 декабря 2025 года в 16:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Доссор -Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау» на 332-632 км, от населенного пункта Бейнеу до населенного пункта Шетпе.

Ориентировочное время открытия дороги — 14 декабря 2025 года в 21:00.

Напомним, ранее мы сообщали, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 14 декабря.




