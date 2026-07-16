Наибольший рост обращений в Минздрав зафиксирован в Мангистауской области

За первое полугодие 2026 года в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК поступило более 14,3 тыс. обращений граждан, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает агентство Kazinform.

Одним из ключевых вопросов повестки заседания коллегии Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по итогам работы за первое полугодие 2026 года стали обращения граждан.

Так, за первое полугодие 2026 года в Комитет поступило 14 364 обращения, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основная часть обращений связана с:

качеством медицинской помощи — 4 694 обращения (33%);

организацией медицинской помощи — 2 371 обращение (17%);

вопросами, относящимися к компетенции других государственных органов — 3 026 обращений (21%).

Наибольший рост отмечен по обращениям, связанным с иными вопросами — на 98%, вопросами компетенции других государственных органов — на 61%, этикой и деонтологией — на 51%, организацией медицинской помощи — на 49%, качеством медицинской помощи — на 40%.

При этом количество обращений по вопросам государственных услуг снизилось на 22%, что свидетельствует о совершенствовании процессов их предоставления. Как отметил глава КМФК Бауыржан Джусипов, обращения граждан являются важным источником информации о проблемах в системе здравоохранения.

Наибольший рост обращений зарегистрирован в Мангистауской области — 104%, Западно-Казахстанской области — 103%, Атырауской области — 93%.

При этом анализ показывает, что часть обращений связана с повторными и массовыми обращениями отдельных заявителей. Например, по вопросам медицинского освидетельствования поступило около 700 обращений, из которых около 600 направлены 12 заявителями.

При этом в отдельных регионах отмечается снижение количества жалоб по отдельным направлениям. Так, в Карагандинской области количество жалоб снизилось на 16%.

По итогам заседания министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила усилить работу с обращениями граждан, проводить анализ причин жалоб и совместно с региональными управлениями здравоохранения принимать меры по устранению системных проблем.

Ранее сообщалось, что аптеки и медорганизации Шымкента оштрафовали на 28 млн тенге. Пациенты жалуются на качество медицинской помощи и нехватку бесплатных лекарств.