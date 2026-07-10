Аптеки и медорганизации Шымкента оштрафовали на 28 млн тенге

Пациенты жалуются на качество медицинской помощи и нехватку бесплатных лекарств. По итогам проверок за полгода медицинские организации и аптеки оштрафовали на 28,1 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала года в департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Шымкента поступило 446 обращений. По ним провели 126 проверок, 132 материала направили в управление здравоохранения, филиал Фонда социального медстрахования и другие государственные органы.

Чаще всего жители Шымкента жаловались на качество медицинской помощи. За полгода поступило 58 таких обращений. Еще 43 жалобы касались неполного обеспечения лекарственными средствами. По вопросам доступности и организации медицинской помощи зарегистрировали 16 обращений. Еще 14 заявлений были связаны с несогласием с диагнозом, направлением на медико-социальную экспертизу и другими вопросами. Два обращения касались обоснованности выдачи больничных листов.

Специалисты провели 133 внеплановые проверки. В 56 случаях доводы заявителей подтвердились полностью, в 48 — частично. В остальных случаях факты нарушений не выявили.

— По итогам проверок и на основании материалов, поступивших из правоохранительных органов, составлено 160 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 28 млн 144 тыс. 995 тенге, — сообщила исполняющая обязанности руководителя департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля по Шымкенту Айгуль Садыкова.

В ведомстве напомнили, что все виды медицинской деятельности в Казахстане подлежат обязательному лицензированию, медицинские организации обязаны соблюдать установленные квалификационные требования.

В Шымкенте продолжают внедрять систему обязательной маркировки лекарств, произведенных или ввезенных в Казахстан с 1 июля 2024 года.

— В информационной системе «Тауарларды таңбалау және қадағалау» («Маркировка и прослеживаемость товаров») зарегистрированы два отечественных производителя, 48 объектов оптовой торговли и 652 объекта розничной сети. Маркировка позволяет проследить путь препарата от производителя до покупателя и помогает бороться с оборотом контрафактных и фальсифицированных лекарств, — отметила Айгуль Садыкова.

По данным департамента, обязательная маркировка подтверждает подлинность лекарственных препаратов и помогает отслеживать их движение на всех этапах обращения. Медицинские организации и аптеки обязаны своевременно отражать поступление маркированных лекарств в информационной системе и корректно выводить их из оборота.

Ранее сообщалось, что за два года система цифровой маркировки помогла выявить в Казахстане более 25 тыс. случаев перепродажи бесплатных лекарств. По данным Минздрава, технология автоматически выявляет подозрительные операции и позволяет отслеживать движение каждой упаковки препарата.