РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:23, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Нагрузка на энергосистему Китая бьет рекорды из-за аномальной жары

    Рекордная жара, охватившая обширные территории Китая, спровоцировала беспрецедентный рост спроса на электроэнергию. В ряде регионов температура достигает 40 градусов Цельсия, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    жара
    Фото: freepik.com

    На этой неделе в Китае впервые зафиксирована суточная нагрузка на энергосистему свыше 1,5 млрд кВт. Согласно данным Национального энергетического управления КНР, это уже третий рекордный пик потребления в июле. Новый максимум превысил прошлогодний показатель на 55 млн кВт.

    В национальной метеослужбе Китая сообщили, что в последние дни в восьми метеостанциях северо-западных и юго-западных провинций были зафиксированы абсолютные температурные рекорды из-за субтропического антициклона. С начала лета в провинциях КНР уже 36 раз были побиты региональные температурные рекорды.

    Экстремальные погодные условия стали основным фактором роста нагрузки на энергосистему. Жара охватила территорию от Чунцина до прибрежного Гуанчжоу, затронув регионы с населением свыше 200 млн человек.

    — Энергосистема пока справляется. Однако настоящий испытательный период начнётся позже, и всё ещё сохраняется риск возможного введения нормирования электроэнергии, — отметил Чим Ли, старший специалист по энергетике и вопросам изменения климата в Economist Intelligence Unit.

    Помимо выжигания посевов и снижения доходов сельхозпроизводителей, аномальная жара способна нарушать работу промышленных центров и портов, а также увеличить нагрузку на систему здравоохранения.

    Тем не менее экстремальная жара стимулирует рост потребительского спроса. По данным китайского интернет-гиганта JD.com, в июле продажи кондиционеров и ручных вентиляторов увеличились на 112% и 103% соответственно по сравнению с предыдущим месяцем. Спрос увеличился и в сфере общественного питания, поскольку жители ищут способы охладиться в условиях зноя.

    Ранее мы писали об экстремальной жаре в Европе: в Швейцарии отключили АЭС.

    Теги:
    Китай Мировые новости Жара
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают