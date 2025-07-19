Нагрузка на энергосистему Китая бьет рекорды из-за аномальной жары

На этой неделе в Китае впервые зафиксирована суточная нагрузка на энергосистему свыше 1,5 млрд кВт. Согласно данным Национального энергетического управления КНР, это уже третий рекордный пик потребления в июле. Новый максимум превысил прошлогодний показатель на 55 млн кВт.

В национальной метеослужбе Китая сообщили, что в последние дни в восьми метеостанциях северо-западных и юго-западных провинций были зафиксированы абсолютные температурные рекорды из-за субтропического антициклона. С начала лета в провинциях КНР уже 36 раз были побиты региональные температурные рекорды.

Экстремальные погодные условия стали основным фактором роста нагрузки на энергосистему. Жара охватила территорию от Чунцина до прибрежного Гуанчжоу, затронув регионы с населением свыше 200 млн человек.

— Энергосистема пока справляется. Однако настоящий испытательный период начнётся позже, и всё ещё сохраняется риск возможного введения нормирования электроэнергии, — отметил Чим Ли, старший специалист по энергетике и вопросам изменения климата в Economist Intelligence Unit.

Помимо выжигания посевов и снижения доходов сельхозпроизводителей, аномальная жара способна нарушать работу промышленных центров и портов, а также увеличить нагрузку на систему здравоохранения.

Тем не менее экстремальная жара стимулирует рост потребительского спроса. По данным китайского интернет-гиганта JD.com, в июле продажи кондиционеров и ручных вентиляторов увеличились на 112% и 103% соответственно по сравнению с предыдущим месяцем. Спрос увеличился и в сфере общественного питания, поскольку жители ищут способы охладиться в условиях зноя.

Ранее мы писали об экстремальной жаре в Европе: в Швейцарии отключили АЭС.