Экстремальная жара в Европе: в Швейцарии отключили АЭС

По прогнозам экспертов, в пятницу самая сильная жара ожидается в Италии и на юге Европы. Министерство здравоохранения Италии заявило, что 17 из 27 крупных городов страны переживают волну жары. Ранее на этой неделе жара унесла жизни пяти человек.

Власти Италии говорят, что расширение городских зеленых насаждений является ключом к снижению температур. Затененные зоны могут быть на пять градусов прохладнее. В Больцано около 13 тысяч деревьев и растений, и ежегодно в рамках муниципального плана по озеленению их становится еще 250. Однако климатологи говорят, что для существенного охлаждающего эффекта нужны еще тысячи.

Городская инфраструктура, такая как подземные стекловолоконные кабели и системы централизованного теплоснабжения, ограничивает места, где можно сажать деревья. Чиновники говорят, что в более густонаселенных частях города искусственное затенение, например, зонтики, может помочь смягчить воздействие тепла.

Австрия

Экстремальные температуры регистрируются и в Австрии, достигая максимумов в 38 градусов по Цельсию. В Зальцбурге туристы искали спасения от жары в центре города, где в некоторых районах системы орошения обеспечивали кратковременное охлаждение.

Волна тепла выявила недостатки в городском планировании, особенно в густо застроенных районах с небольшим количеством зелени. Большие бетонные поверхности и отсутствие тени сделали некоторые части города особенно труднопереносимыми.

Количество жарких дней в Зальцбурге (температура превышает 30 °C) за последние десятилетия удвоилось, увеличившись с примерно 10 до почти 20 дней в году. Жара и засуха также увеличили риск лесных пожаров. В Верхней Австрии было зарегистрировано несколько пожаров.

Власти принимают профилактические меры, например, контролируют уровень влажности в тюках сена и соломы. Они также проверяют сельскохозяйственную технику и очищают ее от сухого мусора, чтобы снизить риск возгорания.

Швейцария

В швейцарском кантоне Аргау атомная электростанция Безнау была частично отключена от электросети из-за продолжающейся аномальной жары. Один реактор был полностью остановлен, а второй работал на 50% мощности. Оператор станции Axpo заявил, что причиной остановки стала высокая температура воды в реке Ааре.

Закрыв станцию, они надеются защитить флору и фауну реки от чрезмерного загрязнения. Сброс подогретой воды в уже перегретую близлежащую реку поставил бы под угрозу дикую природу.

Согласно отчету Службы ЕС по изменению климата «Коперник» за 2024 год, Европа является континентом с самыми быстрыми темпами роста температур на Земле: с 1980-х годов температура там повышается в два раза быстрее среднего мирового показателя.

Ранее во Франции от жары скончались два человека.