Нагрудные видеожетоны: когда полицейские обязаны их включать

Можно ли полицейским работать без включенного видеожетона, в каких случаях его разрешается отключать, кто контролирует соблюдение требований и какая ответственность предусмотрена за нарушения. Эти и другие вопросы Kazinform адресовал МВД.

Отвечая на официальный запрос, в ведомстве сообщили, что работа полицейских без включенного нагрудного видеожетона, его самовольное отключение или удаление записей запрещены.

В МВД подчеркивают, что несение службы патрульно-постовыми нарядами по охране общественного порядка и обеспечению дорожной безопасности без видеорегистратора не допускается.

— Это требование закреплено в инструкции по несению патрульно-постовой службы, утвержденной приказом министра внутренних дел в феврале 2023 года. Видеожетон должен быть включен с момента заступления на службу и работать непрерывно до ее завершения. Самовольное отключение устройства, равно как и удаление записей, запрещено, — отметила старший инспектор управления охраны общественного порядка Комитета административной полиции МВД РК Татьяна Саблина.

За самовольное отключение нагрудного видеорегистратора или воспрепятствование аудио- и видеозаписи сотрудника органов внутренних дел привлекают к ответственности.

Фото: ДП Туркестанской области

— В соответствии с инструкцией использования технических средств фиксации фактов уголовных и административных правонарушений и действий сотрудников ОВД (приказ МВД РК от 31 декабря 2014 года), запрещается самовольное отключение видеорегистратора и препятствование ведению аудиовидеозаписи. За допущенные нарушения предусмотрена дисциплинарная ответственность, — пояснили в МВД.

Если видеожетон вышел из строя или разрядилась аккумуляторная батарея, сотрудник обязан незамедлительно доложить дежурному или непосредственному руководителю. Информация о неисправности фиксируется в специальном журнале.

При этом в МВД уточнили, что отсутствие видеорегистратора не лишает полицейского права возбуждать административное производство по выявленному нарушению.

Контроль за использованием нагрудных видеожетонов осуществляется в рамках действующих регламентов МВД. За нарушение порядка эксплуатации видеорегистраторов предусмотрена дисциплинарная ответственность в соответствии с внутренними нормативными актами ведомства.

По данным МВД, отдельный учет случаев, когда инспектор не смог предоставить видеофиксацию задержания или составления протокола из-за неисправного видеожетона, не ведется.

Где и сколько хранятся видеозаписи

Видеозаписи с нагрудных видеорегистраторов автоматически выгружаются на сервер хранения данных во время зарядки устройства. Сроки хранения зависят от характера зафиксированных событий:

— по преступлениям — 5 лет;

— по административным правонарушениям и проверочным мероприятиям — 3 года;

— по иным случаям, не содержащим признаков правонарушений, — 2 месяца.

Фото: Polisia.kz

Доступ к серверу хранения данных, размещенному в серверной комнате или дежурной части, строго ограничен.

— Он предоставляется только ответственному лицу и руководителю (командиру) подразделения органов внутренних дел. При этом не допускается внесение изменений в данные на сервере хранения, включая корректировку даты и времени, — уточнила Татьяна Саблина.

Время работы видеорегистратора зависит от технических характеристик устройства, срока его эксплуатации и погодных условий. В МВД отметили, что при минусовой температуре продолжительность работы видеожетона сокращается.

Материально-техническое обеспечение, включая оснащение нагрудными видеожетонами, возложено на территориальные департаменты полиции. Вопросы укомплектованности решаются на региональном уровне.

Ранее сообщалось, что пилотный проект по использованию видеожетонов для сотрудников скорой помощи запущен в Астане и Алматы.

Кроме того, возможность внедрения персональных видеокамер рассматривается и для военнослужащих Казахстана.